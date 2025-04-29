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В Германии убили автора бестселлеров о русских

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Писательница Александра Фрелих найдена мертвой в ее плавучем доме на реке Эльбе в Гамбурге, сообщила The Guardian.

Ее тело было обнаружено утром 22 апреля. По информации полиции, Фрелих стала жертвой нападения.

Как сообщает местная телекомпания NDR со ссылкой на источники в полиции, Фрелих была застрелена. Газета Hamburger Abendblatt со ссылкой на источники утверждает, что смерть писательницы наступила в результате удара тупым предметом.

Следователи приступили к опросу свидетелей, которые могли заметить необычную активность рядом с домом писательницы. Также они выясняют, мог ли потенциальный убийца быть знаком с Фрелих.

Александру Фрелих считают одной из самых успешных немецких писательниц последних лет. После публикации в 2012 году романа «Моя русская свекровь и другие катастрофы», вошедшего в список бестселлеров по версии еженедельника Der Spiegel, Фрелих рассказывала, что он основан на ее собственном опыте замужества.

Отцом двух из трех сыновей писательницы является выходец из России, с которым Фрелих рассталась, писала газета Hamburger Abendblatt в 2014 году после выхода романа «Путешествия с русскими». В 2016 году еще один роман Фрелих «Смерть неизбежна», в 2019-м - «Скелеты в шкафу».

Помимо писательской деятельности, она также работала внештатным автором в немецких СМИ, в частности в Der Stern, Petra и Freundin. При этом свою журналистскую карьеру Фрелих начала в Киеве, где развивала женские журналы.

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