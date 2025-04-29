Макрон пообещал усилить давление на Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что западные союзники Украины планируют в ближайшие дни усилить давление на Россию, чтобы добиться от Москвы движения к прекращению огня.

В интервью изданию Paris Match Макрон выразил надежду, что сейчас стороны как никогда ранее близки к перемирию, но подчеркнул, что нужно «сохранять осторожность», так как «часть уравнения» зависит от Москвы.

«В ближайшие восемь-десять дней мы усилим давление на Кремль. […] Неправильно, чтобы давление оказывалось только на Украину», — отметил он.

Президент Франции не уточнил, в чем именно будет заключаться «усиление давления» на Москву.