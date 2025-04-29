Вэнс не верит в победу Украины

Об этом он сказал в интервью Чарли Кирку на его подкасте, обсуждая также недавнюю встречу президента США Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Украина не сможет одержать победу в войне против России, если бои будут продолжаться в ближайшие годы.

Вэнс подчеркнул, что мнение о возможности Киева продержаться еще несколько лет и в дальнейшем вернуть себе территории распространяют «мейнстримовые СМИ». «Но это не та реальность, в которой мы живем», — отметил вице-президент.

Вэнс также предполагает, что в случае затяжной войны вполне возможен сценарий ядерной эскалации со стороны Российской Федерации.

«Это должно прекратиться. Администрация президента делает все возможное для достижения мира, и я лично по поручению президента активно работаю над этим», — добавил он.