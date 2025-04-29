В Европе и Украине испугались возможного решения Трампа

Киев и его европейские союзники опасаются, что Вашингтон уже на этой неделе может выйти из переговоров по мирному урегулированию войны между Россией и Украиной. Об этом пишет британская Financial Times, ссылаясь на украинских чиновников и их западных коллег.

«Есть те, кто думает, что Россия может согласиться [на предложения президента США Дональда Трампа]», - заявил один из собеседников издания, добавив при этом, что пока «ничего не готово для того, чтобы план на самом деле сработал». «Некоторые из его элементов действительно хороши, но проблема сейчас в отсутствии терпения [у американской администрации]», - считает он.

Другой источник в правительственных кругах одной из европейских стран отметил, что Трамп «готовит ситуацию, в которой у него будет предлог, чтобы самоустраниться, а Украина и мы [европейцы] должны будем все исправить».

Источники в США заявили изданию, что Вашингтон нервирует тот факт, что Москва не соглашается на уступки по ряду направлений, включая вопрос об ограничении численности ВСУ. По словам украинских чиновников, из-за этого в Киеве считают «вполне вероятным», что Трамп объявит о выходе из переговоров. Отмечается, что украинская сторона принимает меры на этот случай, наращивая производство вооружений и добиваясь от европейских стран гарантий увеличения помощи Киеву.