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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Индия нашла замену российским истребителям

01:31 739

Правительство Индии заключило с французскими властями сделку по покупке 26 истребителей Rafale-M и Rafale-D для нужд индийских Военно-морских сил, а также необходимых тренажеров и обучающих программ. Об этом сообщило Минобороны Индии.

Сумма сделки составила 640 млрд рупий (примерно $7,4 млрд), уточняет The Hindu. Из 26 самолетов 22 представляют собой палубные одноместные боевые Rafale-M, а еще четыре — это двухместные тренировочные Rafale-D. Предполагается, что поставки завершатся к 2030 году.

В церемонии подписания соглашения с индийской стороны принимал участие министр обороны Раджнатх Сингх, а с французской — его коллега Себастьян Лекорню. «Подписанное соглашение включает значительный трансфер технологий, локализацию производства фюзеляжей и поддерживающей инфраструктуры», — говорится в сообщении индийского оборонного ведомства.

В Минобороны Индии также указали, что истребитель Rafale-M имеет сходство с уже эксплуатируемыми Военно-воздушными силами Rafale. Закупка морского варианта истребителя существенно повысит оперативные возможности, а также оптимизирует обучение и логистику самолетов как для ВМС, так и для ВВС Индии, подчеркнули в ведомстве.

Сделку о поставке истребителей индийские и французские власти начали обсуждать еще в июле 2023 года. Rafale-M предназначены для формирования из них авиакрыла индийского авианосца «Викрант». The Hindu напоминает, что в настоящее время на индийском авианосце базируются произведенные в России истребители МиГ-29К — всего 45 самолетов. Замену им Индия начала искать на фоне «приближающихся сроков их вывода из эксплуатации», пишет издание.

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