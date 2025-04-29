USD 1.7000
EUR 1.9335
RUB 2.0591
Подписаться на уведомления
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
Новость дня
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Эрдоган призвал Пакистан и Индию к сдержанности

01:47 345

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил надежду, что кризис в отношениях между Пакистаном и Индией будет урегулирован дипломатическими методами. Об этом сообщает агентство «Анадолу».

«Мы не хотим новых конфликтов в нашем регионе и за его пределами. Мы надеемся, что эскалация напряженности между Пакистаном и Индией будет снижена как можно скорее, пока она не приобрела более серьезные масштабы. МИД Турции и другие структуры внимательно следят за этим процессом», - подчеркнул Эрдоган.

Турецкий лидер добавил, что недавний визит премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа в Турцию пришелся на непростое время в контексте региональных событий: «Мы подтвердили нашу решительную поддержку братскому пакистанскому народу».

Отметим, что 22 апреля в Джамму и Кашмире произошла стрельба, в результате которой погибли 26 туристов и около двадцати получили ранения. Индия расценила данный инцидент как теракт и возложила за него ответственность на Пакистан.

Властелин колец! Азербайджанский гимнаст - обладатель Кубка мира
Властелин колец! Азербайджанский гимнаст - обладатель Кубка мира ФОТО
28 апреля 2025, 23:13 1681
Масштабный блэкаут в Европе
Масштабный блэкаут в Европе фото; видео; обновлено 01:53
01:53 10698
Пакистан предупредил: «Следующие три-четыре дня очень важны»
Пакистан предупредил: «Следующие три-четыре дня очень важны» обновлено 00:34
00:34 9510
Эрдоган поручил срочно подготовить Стамбул к землетрясениям
Эрдоган поручил срочно подготовить Стамбул к землетрясениям
28 апреля 2025, 22:05 3090
Пезешкиан прочитал стихотворение на азербайджанском языке
Пезешкиан прочитал стихотворение на азербайджанском языке видео
28 апреля 2025, 21:37 3645
Участники штурма Суджи по газовой трубе попали в больницу. У них поражены легкие
Участники штурма Суджи по газовой трубе попали в больницу. У них поражены легкие
28 апреля 2025, 20:38 4534
Заявления Пезешкиана в Баку
Заявления Пезешкиана в Баку обновлено 20:57
28 апреля 2025, 20:57 4434
Алиев рассказал о проекте Аразского коридора и пригласил иранские компании в Азербайджан
Алиев рассказал о проекте Аразского коридора и пригласил иранские компании в Азербайджан фото
28 апреля 2025, 20:08 2722
Пашинян: Баку и Ереван могут выйти из Минской группы
Пашинян: Баку и Ереван могут выйти из Минской группы обновлено 20:33
28 апреля 2025, 20:33 4112
Трамп о третьем президентском сроке: Я управляю страной и миром
Трамп о третьем президентском сроке: Я управляю страной и миром
28 апреля 2025, 18:42 3678
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном фото; обновлено 19:45
28 апреля 2025, 19:45 14476

ЭТО ВАЖНО

Властелин колец! Азербайджанский гимнаст - обладатель Кубка мира
Властелин колец! Азербайджанский гимнаст - обладатель Кубка мира ФОТО
28 апреля 2025, 23:13 1681
Масштабный блэкаут в Европе
Масштабный блэкаут в Европе фото; видео; обновлено 01:53
01:53 10698
Пакистан предупредил: «Следующие три-четыре дня очень важны»
Пакистан предупредил: «Следующие три-четыре дня очень важны» обновлено 00:34
00:34 9510
Эрдоган поручил срочно подготовить Стамбул к землетрясениям
Эрдоган поручил срочно подготовить Стамбул к землетрясениям
28 апреля 2025, 22:05 3090
Пезешкиан прочитал стихотворение на азербайджанском языке
Пезешкиан прочитал стихотворение на азербайджанском языке видео
28 апреля 2025, 21:37 3645
Участники штурма Суджи по газовой трубе попали в больницу. У них поражены легкие
Участники штурма Суджи по газовой трубе попали в больницу. У них поражены легкие
28 апреля 2025, 20:38 4534
Заявления Пезешкиана в Баку
Заявления Пезешкиана в Баку обновлено 20:57
28 апреля 2025, 20:57 4434
Алиев рассказал о проекте Аразского коридора и пригласил иранские компании в Азербайджан
Алиев рассказал о проекте Аразского коридора и пригласил иранские компании в Азербайджан фото
28 апреля 2025, 20:08 2722
Пашинян: Баку и Ереван могут выйти из Минской группы
Пашинян: Баку и Ереван могут выйти из Минской группы обновлено 20:33
28 апреля 2025, 20:33 4112
Трамп о третьем президентском сроке: Я управляю страной и миром
Трамп о третьем президентском сроке: Я управляю страной и миром
28 апреля 2025, 18:42 3678
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном фото; обновлено 19:45
28 апреля 2025, 19:45 14476
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться