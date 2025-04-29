Трамп столкнулся с Китаем и в Суэцком канале

Создается впечатление, что главной целью первых ста дней Дональда Трампа в Белом доме является поддержание постоянного шока и трепета в мировом истеблишменте. Что ему вполне удается, поскольку никто точно не может сказать, что ему в голову придет. Вот и новость подоспела: Дональд Трамп потребовал, чтобы администрации Панамского и Суэцкого каналов отменили сборы за проход военных кораблей и гражданских судов под флагом США. Ладно Панамский канал – не первый раз он становится объектом пристального внимания американского президента. Но то, что сюда попадет и канал Суэцкий – этого никто не ожидал.

«Американским судам - как военным, так и коммерческим - должен быть разрешен проход через Панамский и Суэцкий каналы без взимания платы! Этих каналов не было бы без США. Я попросил госсекретаря Марко Рубио немедленно разобраться с этой ситуацией и подать докладную записку», - заявил Трамп, чем поставил в тупик массу людей, знакомых с историей этого канала. Единственная связь его с американцами заключается в том, что современный символ США, Статую Свободы, первоначально планировалось установить в расположенном на канале Порт-Саиде под названием «Свет Азии» (The Light Of Asia). Правда, тогдашнее правительство Египта решило, что перевозка конструкции из Франции и установка являются для государства слишком дорогостоящими, а потому от этой идеи отказались и статуя уплыла в Америку. Была и еще одна история, связанная с поиском инвестиций для строительства канала. Когда его проект был готов, его автор, Фердинанд Лессепс, первым делом поехал в Англию, где наткнулся на весьма холодный прием. Точно также отреагировали на его проект и в США, а американские газеты полностью и дословно повторяли статьи из британской прессы, где идею Суэцкого канала всячески высмеивали, называя авантюрой и пустыми фантазиями. Писали, что из-за того, что уровень Красного моря на 9 метров выше уровня Средиземного, и цивилизация Европы погибнет под водою. Что канал превратится в зловонную лужу и тому подобное.

Правда, спустя несколько лет, купили у египетского хедива 44% акций, а затем и принадлежащее ему право на 15% прибыли от Суэцкого канала. А затем и вовсе оккупировали Египет и канал стал главной британской военной базой на Ближнем Востоке. Впрочем – это уже совершенно иная история, а приведена она здесь только для того, чтобы показать, что США никакого отношения к каналу не имели. И заявление американского президента о том, что без США никакого Суэцкого канала не было бы - мягко говоря очень-очень вольная трактовка исторических фактов. А ларчик просто открывается. И дел здесь не в Египте, и даже не собственно в Суэцком канале, а в том, что в инфраструктуре этого канала непрерывно нарастает доля Китая. Это и участие как частных, так и государственных китайских компаний в частичном приобретении, развитии и эксплуатации египетских морских портов и терминалов с концессиями на срок до 38 лет. И владение китайской государственной компанией долями в двух портах на северном и южном входах в Суэцкий канал. И недавнее соглашение, согласно которому частная китайская фирма будет управлять двумя стратегическими портами на средиземноморском побережье Египта. Инвестиции Китая в Египет с 2017 по 2022 год выросли на 317%. Уже сегодня Пекин является четвертым по величине мировым кредитором Египта, при этом общая сумма задолженности Каира перед китайскими партнерами составляет 8 миллиардов долларов.