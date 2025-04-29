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Специалист по недвижимости, который переворачивает дипломатию

наше досье
Дмитрий Рой, автор haqqin.az
05:39 1562

В ноябре прошлого года Трамп вызвал у американских элит недоумение, назначив Уиткоффа, человека без дипломатического или государственного опыта, своим специальным посланником на Ближнем Востоке. С тех пор его полномочия только расширились: теперь ему поручено также положить конец военному конфликту в Украине и сдержать ядерную программу Ирана.

Критики называют его наивным дилетантом, не обладающим ни навыками, ни знаниями в дипломатии. Сторонники же парируют: «Есть своя польза в том, когда приходит посторонний человек, умеющий вести переговоры. И если он хорошенько пнет элиту внешней политики — это только на благо».

Доля истины, как это не странно, есть и том, и в другом утверждении. Американские карьерные дипломаты периода демократов погрязли в традиционных подходах и зашли в тупик. И Дональд Трамп, назначая Уиткоффа своим специальным посланником, рассчитывает на то, что он, с его опытом выживания на агрессивном рынке недвижимости Нью-Йорка всколыхнет «это болото».

Уиткофф может быть гением сделок, создавший свою империю недвижимости и заработавший на этом полмиллиарда долларов по определению не может не быть специалистом по переговорам

«Гляжусь в тебя как в зеркало, до головокружения…»

Становление Уиткоффа как представителя «новых денег Америки» происходило стандартно: родился в еврейской семье в Бронксе, отец, Мартин Уиткофф, был производителем женских пальто, не миллиардер – но твердую финансовую поддержку сыну вполне сумел обеспечить. Затем – классическое образование в Школе права им. Мориса А. Дина при Университете Хофстра, степень доктора права, работа в юридической фирме по недвижимости Dreyer & Traub.

Но работа юриста, пусть и высокооплачиваемая – это не то, что влекло Уиткоффа. Покрутившись в среде крупных застройщиков и инвесторов, он быстро понял, как можно зарабатывать в недвижимости, да еще и в такой агрессивной среде как Нью-Йорк. И в 1985 Виткофф в партнерстве с Лоуренсом Глюком основал компанию Stellar Management, специализирующуюся на покупке и продаже недвижимости в Вашингтон-Хайтс, Манхэттен.

Время тогда в Нью-Йорке было лихое. Не российские 90-е, конечно, но акулы недвижимости вполне были способны в клочки рвать своих конкурентов. Позже Уиткофф вспоминал, что на некоторые сделки он вынужден был ездить с охраной. Но его это не пугало, характер у него был железный, да и наглости не занимать. Среди акул он сам стал акулой, и уже через некоторое время «зашел» в нижний Манхэттен, купив там купив несколько недорогих офисных зданий.

В портфеле Уиткоффа появились здания Чикаго, Далласе, Филадельфии и Майами. Что и говорить – успех впечатляющий

Дальше – больше. В 1996 году Уиткофф получил финансирование от Credit Suisse First Boston для покупки 33 Maiden Lane, 27-этажной башни, спроектированной Филипом Джонсоном. А в 1998 году Виткофф и его партнер Рубин Шрон приобрели историческое здание Вулворт за 137,5 миллионов долларов.

Но тут – обвал рынка недвижимости. И партнерство с Глюком распалось, Уиткофф ушел в самостоятельное плавание с собственной компанией Witkoff Group, которая быстро превратилась в одного из крупнейших игроков на рынке американской недвижимости. В портфеле Уиткоффа появились здания Чикаго, Далласе, Филадельфии и Майами. Что и говорить – успех впечатляющий. А вместе с успехом пришло и проникновение в закрытый аристократический клуб тех, кто действительно управляет Америкой.

Во многом – благодаря знакомству с Дональдом Трампом, начавшемуся с курьеза. В 1986 году они вместе работали с будущим президентом над одной сделкой, а у Трампа не оказалось наличных. И тогда Уиткофф, по его словам, «заказал ему бутерброд с ветчиной и сыром». Право, это была его самая необычная и лучшая инвестиция, которая обошлась совсем недорого – а ее результаты сейчас испытывает на себе весь мир

Уиткофф тогда был очарован Трампом: «Господи, я хочу быть им. Я не хочу быть юристом или клерком, я хочу быть таким, как он», - рассказывал он гораздо позже в интервью Такеру Карлсону. И с тех пор их дружба только крепла.

Надо было умудриться купить молодому Трампу бутерброд с ветчиной и сыром

Дружба - дружбой, а когда будет результат?

Они поддерживали друг друга в самых сложных ситуациях. И когда у Уиткоффа от передозировки наркотиков в 2011 году скончался сын, и в 2021 году, когда от Трампа после январского штурма Капитолия отвернулось большинство его соратников, которые теперь предавали его остракизму.

Уиткофф же, кстати, помог Трампу помириться с губернатором Флориды Роном ДеСантисом после ожесточенного раскола, вызванного неудачной президентской кампанией губернатора-республиканца в 2024 году

Эта преданность была вознаграждена: после возвращения в Белый дом Трамп назначил его специальным посланником — и Уиткофф быстро занял свое место в ближнем круге американского президента. «Важно, что Стив действует не ради собственной выгоды», — говорит один из чиновников Белого дома. Он также добавил, что Уиткофф не получает зарплаты и использует для дипломатических поездок свой частный самолет.

«Стив — прирожденный победитель, у которого больше таланта, упорства и здравого смысла, чем у всех его критиков вместе взятых», нахваливает его Дональд Трамп-младший в интервью Financial Times.

Он же и помирил Трампа с Де Сантисом

Но вот что странно – если отказаться от панегириков Уиткоффу, которыми полна пресса республиканцев и посмотреть реальные плоды его деятельности в Газе, Иране и Москве, то с удивлением можно обнаружить, что их практически нет. Белый шум, «движуха», расплывчатые и противоречивые обещания, в том числе со стороны Трампа – этого сколько угодно. Конкретных результатов, оформленных на бумаге или в виде неких протоколов о намерениях – нет.

Что, как думается, вполне закономерно. Да, любой односторонний специалист подобен флюсу, сказал еще Козьма Прутков. И дипломат здесь не исключение, особенно современный. Но и успешный переговорщик, не имеющий опыта работы в сфере международных отношений здесь, не панацея. И серьезных результатов от него ожидать не приходится, уж больно это специфичная сфера с массой нюансов, которые необходимо постоянно держать в голове.

Уиткофф может быть гением сделок, и вполне допускаю, что это действительно так, человек, создавший свою империю недвижимости и заработавший на этом полмиллиарда долларов по определению не может не быть специалистом по переговорам. Но это совершенно не означает, что он может быть успешен на международной арене.

Но вот что странно – если отказаться от панегириков Уиткоффу, которыми полна пресса республиканцев и посмотреть реальные плоды его деятельности в Газе, Иране и Москве, то с удивлением можно обнаружить, что их практически нет

Находясь в Елисейском дворце — резиденции президента Франции, жемчужине европейского неоклассицизма, которой уже 303 года, — Стив Уиткофф поразился её сходству с другим знаменитым зданием по ту сторону Атлантики. «Знаете, на что это похоже? На клуб президента Трампа в Мар-а-Лаго», - сказал миллиардер. - «Он сам им занимается. Он словно архитектор или дизайнер». В этой фразе весь Уиткофф, а точнее все представители американских новых денег, для которых весь мир – не более чем своего рода «недоАмерика».

Причем, это касается не только республиканцев и демократов, Трампа, Байдена или еще кого-то персонально. Это вообще родовая травма американского истеблишмента, финансового, в первую очередь. Как ни жестоки были бы нравы в американском деловом террариуме – это сущие пустяки с тем, что творится в джунглях мирового сообщества. Где акулы американского бизнеса начинают выглядеть сущими младенцам по сравнению с теми монстрами, которые обретаются в глубинах международных отношений.

* * *

Проблема Уиткоффа заключается в том, что он согласился стать тем камнем, который Трамп выбрал для того, чтобы взбаламутить международное болото. Причем – не до конца понимая всю глубину его глубин, его закоренелость и устоялость. Иным международным проблемам – более 50-ти, 80-ти, а то и более лет. И быстро, лихим кавалерийским наскоком их не разрешить. Будь ты хоть звездой девелоупмента. Пребаламутить-то это болото еще получится, а вот подстроить под себя, обратить себе на пользу - уже навряд ли.

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