Специалист по недвижимости, который переворачивает дипломатию

В ноябре прошлого года Трамп вызвал у американских элит недоумение, назначив Уиткоффа, человека без дипломатического или государственного опыта, своим специальным посланником на Ближнем Востоке. С тех пор его полномочия только расширились: теперь ему поручено также положить конец военному конфликту в Украине и сдержать ядерную программу Ирана. Критики называют его наивным дилетантом, не обладающим ни навыками, ни знаниями в дипломатии. Сторонники же парируют: «Есть своя польза в том, когда приходит посторонний человек, умеющий вести переговоры. И если он хорошенько пнет элиту внешней политики — это только на благо». Доля истины, как это не странно, есть и том, и в другом утверждении. Американские карьерные дипломаты периода демократов погрязли в традиционных подходах и зашли в тупик. И Дональд Трамп, назначая Уиткоффа своим специальным посланником, рассчитывает на то, что он, с его опытом выживания на агрессивном рынке недвижимости Нью-Йорка всколыхнет «это болото».

«Гляжусь в тебя как в зеркало, до головокружения…» Становление Уиткоффа как представителя «новых денег Америки» происходило стандартно: родился в еврейской семье в Бронксе, отец, Мартин Уиткофф, был производителем женских пальто, не миллиардер – но твердую финансовую поддержку сыну вполне сумел обеспечить. Затем – классическое образование в Школе права им. Мориса А. Дина при Университете Хофстра, степень доктора права, работа в юридической фирме по недвижимости Dreyer & Traub. Но работа юриста, пусть и высокооплачиваемая – это не то, что влекло Уиткоффа. Покрутившись в среде крупных застройщиков и инвесторов, он быстро понял, как можно зарабатывать в недвижимости, да еще и в такой агрессивной среде как Нью-Йорк. И в 1985 Виткофф в партнерстве с Лоуренсом Глюком основал компанию Stellar Management, специализирующуюся на покупке и продаже недвижимости в Вашингтон-Хайтс, Манхэттен. Время тогда в Нью-Йорке было лихое. Не российские 90-е, конечно, но акулы недвижимости вполне были способны в клочки рвать своих конкурентов. Позже Уиткофф вспоминал, что на некоторые сделки он вынужден был ездить с охраной. Но его это не пугало, характер у него был железный, да и наглости не занимать. Среди акул он сам стал акулой, и уже через некоторое время «зашел» в нижний Манхэттен, купив там купив несколько недорогих офисных зданий.

Дальше – больше. В 1996 году Уиткофф получил финансирование от Credit Suisse First Boston для покупки 33 Maiden Lane, 27-этажной башни, спроектированной Филипом Джонсоном. А в 1998 году Виткофф и его партнер Рубин Шрон приобрели историческое здание Вулворт за 137,5 миллионов долларов. Но тут – обвал рынка недвижимости. И партнерство с Глюком распалось, Уиткофф ушел в самостоятельное плавание с собственной компанией Witkoff Group, которая быстро превратилась в одного из крупнейших игроков на рынке американской недвижимости. В портфеле Уиткоффа появились здания Чикаго, Далласе, Филадельфии и Майами. Что и говорить – успех впечатляющий. А вместе с успехом пришло и проникновение в закрытый аристократический клуб тех, кто действительно управляет Америкой. Во многом – благодаря знакомству с Дональдом Трампом, начавшемуся с курьеза. В 1986 году они вместе работали с будущим президентом над одной сделкой, а у Трампа не оказалось наличных. И тогда Уиткофф, по его словам, «заказал ему бутерброд с ветчиной и сыром». Право, это была его самая необычная и лучшая инвестиция, которая обошлась совсем недорого – а ее результаты сейчас испытывает на себе весь мир Уиткофф тогда был очарован Трампом: «Господи, я хочу быть им. Я не хочу быть юристом или клерком, я хочу быть таким, как он», - рассказывал он гораздо позже в интервью Такеру Карлсону. И с тех пор их дружба только крепла.

Дружба - дружбой, а когда будет результат? Они поддерживали друг друга в самых сложных ситуациях. И когда у Уиткоффа от передозировки наркотиков в 2011 году скончался сын, и в 2021 году, когда от Трампа после январского штурма Капитолия отвернулось большинство его соратников, которые теперь предавали его остракизму. Уиткофф же, кстати, помог Трампу помириться с губернатором Флориды Роном ДеСантисом после ожесточенного раскола, вызванного неудачной президентской кампанией губернатора-республиканца в 2024 году Эта преданность была вознаграждена: после возвращения в Белый дом Трамп назначил его специальным посланником — и Уиткофф быстро занял свое место в ближнем круге американского президента. «Важно, что Стив действует не ради собственной выгоды», — говорит один из чиновников Белого дома. Он также добавил, что Уиткофф не получает зарплаты и использует для дипломатических поездок свой частный самолет. «Стив — прирожденный победитель, у которого больше таланта, упорства и здравого смысла, чем у всех его критиков вместе взятых», нахваливает его Дональд Трамп-младший в интервью Financial Times.

Но вот что странно – если отказаться от панегириков Уиткоффу, которыми полна пресса республиканцев и посмотреть реальные плоды его деятельности в Газе, Иране и Москве, то с удивлением можно обнаружить, что их практически нет. Белый шум, «движуха», расплывчатые и противоречивые обещания, в том числе со стороны Трампа – этого сколько угодно. Конкретных результатов, оформленных на бумаге или в виде неких протоколов о намерениях – нет. Что, как думается, вполне закономерно. Да, любой односторонний специалист подобен флюсу, сказал еще Козьма Прутков. И дипломат здесь не исключение, особенно современный. Но и успешный переговорщик, не имеющий опыта работы в сфере международных отношений здесь, не панацея. И серьезных результатов от него ожидать не приходится, уж больно это специфичная сфера с массой нюансов, которые необходимо постоянно держать в голове. Уиткофф может быть гением сделок, и вполне допускаю, что это действительно так, человек, создавший свою империю недвижимости и заработавший на этом полмиллиарда долларов по определению не может не быть специалистом по переговорам. Но это совершенно не означает, что он может быть успешен на международной арене.