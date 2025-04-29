И в Испании отключают свет

Мадрид (Испания). Пиренейский полуостров остался без света. Массовый блэкаут затронул Испанию, Португалию, Андорру, также части Франции и Бельгии. Причины сбоя неизвестны

Берлин (Германия). Граффити с изображением президента США Дональда Трампа

Саада (Йемен). Спасатели несут раненого после удара ВС США по центру содержания мигрантов из стран Африки. В результате удара погибли по меньшей мере 30 человек

Газа (Палестина). Палестинские дети следят за израильским ударом по жилому дому в Джабалии

Кейптаун (ЮАР). Люди смотрят на лесной пожар, бушующий на обширной территории национального парка

Санкт-Петербург (Россия). Фестиваль песчаных скульптур