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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
Новость дня
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

И в Испании отключают свет

объектив haqqin.az
Отдел информации
05:54 756

Мадрид (Испания). Пиренейский полуостров остался без света. Массовый блэкаут затронул Испанию, Португалию, Андорру, также части Франции и Бельгии. Причины сбоя неизвестны

Берлин (Германия). Граффити с изображением президента США Дональда Трампа

Саада (Йемен). Спасатели несут раненого после удара ВС США по центру содержания мигрантов из стран Африки. В результате удара погибли по меньшей мере 30 человек

Газа (Палестина). Палестинские дети следят за израильским ударом по жилому дому в Джабалии

Кейптаун (ЮАР). Люди смотрят на лесной пожар, бушующий на обширной территории национального парка

Санкт-Петербург (Россия). Фестиваль песчаных скульптур

Сычуань (Китай). Коридор из лиан

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06:23 828
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
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28 апреля 2025, 17:14 8055
И в Испании отключают свет
И в Испании отключают свет объектив haqqin.az
05:54 757
Трамп столкнулся с Китаем и в Суэцком канале
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05:19 1150
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Масштабный блэкаут в Европе
Масштабный блэкаут в Европе фото; видео; обновлено 01:53
01:53 12792
Пакистан предупредил: «Следующие три-четыре дня очень важны»
Пакистан предупредил: «Следующие три-четыре дня очень важны» обновлено 00:34
00:34 10489
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