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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Долги Азербайджана тают на глазах

Отдел экономики
06:02 1196

Размер внешнего долга Азербайджана на начало апреля составляет $5,075 млрд (8,628 млрд манатов, 6,6% ВВП), что на 11,1% меньше показателя на начало апреля 2024 года.

Как сообщает haqqin.az со сслылкой на Минфин, 85,6% из объема внешнего долга номинирована в долларах США.

«В структуре внешнего долга 6% приходится на долги в евро, 3,5% — на специальные права заимствования Международного валютного фонда (долгосрочный инструмент, SDR), 3,3% — на японскую йену, остальное распределено по другим валютам.

При этом на обязательства с плавающей процентной ставкой на 1 апреля 2025 года пришлось 48,9% от суммы внешнего долга страны, на обязательства с фиксированной ставкой — 51,1%.

По срокам погашения внешнего долга: 49,9% должны быть возвращены кредиторам в течение 5 лет, 44,2% — в течение 5-10 лет, 5,9% — за период более 10 лет.

По итогам 2024 года, внешний долг Азербайджана был 7,2% ВВП.

Согласно директивам, размер внешнего долга не должен превышать 10 миллиарда долларов США.

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