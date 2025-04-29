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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Трамп и Хаменеи зашли в тупик

Реза Фани Язди комментирует для haqqin.az
Записал: Ага Гасымлы, собкор
06:23 830

Переговоры между США и Ираном по вопросу ядерной программы, проходящие при посредничестве Омана, постепенно заходят в тупик. Главным препятствием остается требование Вашингтона: Иран должен отказаться от внутреннего обогащения урана и импортировать ядерное топливо с уровнем обогащения до 3,5 процента из других стран, возвращая отработанный материал обратно. Тегеран категорически отвергает такую постановку вопроса, считая обогащение урана на собственной территории своим неотъемлемым суверенным правом.

Госсекретарь США Марко Рубио подчеркнул, что любое окончательное соглашение с Ираном предполагает полную остановку его программы обогащения урана и ликвидацию попыток создания ядерного оружия. При этом Рубио отметил, что гражданская ядерная программа Ирана возможна лишь на условиях импорта топлива, без развития собственного обогащения.

Параллельно министр обороны США Пит Хегсет призвал Тегеран к полному сворачиванию всей ядерной программы. Эти требования встречают жесткий отказ со стороны Ирана. Министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Арагчи в интервью Press TV заявил, что вопрос обогащения "не подлежит обсуждению", а Иран готов только к мерам, направленным на укрепление доверия.

Максимум, чего можно добиться в переговорах с Ираном, — это ограничение масштабов поддержки отдельных группировок, например «Хезболлы» в Ливане или подразделений КСИР «Кудс» в Сирии и Ираке

Иранский политический аналитик Реза Фани Язди, комментируя ситуациюпо просьбе haqqin.az, подчеркнул, что добровольно властная элита Ирана от стремления создать ядерное оружие никогда не откажется. По его словам, исламский режим рассматривает сохранение власти как приоритет, и отказ от ядерной программы возможен только под реальной угрозой краха режима — в случае мощного давления со стороны США.

Несмотря на американскую демонстрацию силы — переброску авианосцев и стратегических бомбардировщиков B-2, способных разрушать подземные ядерные объекты, Тегеран не ощущает решимости американского руководства к нанесению удара. Более того, строительство нового, еще более защищенного ядерного объекта в Натанзе свидетельствует о долгосрочных планах Ирана в этой области.

Параллельно с ядерной программой Иран продолжает активно поддерживать в регионе свои прокси-силы. По мнению Фани Язди, требовать от Ирана полного отказа от создания и поддержки таких формирований нереалистично. На Ближнем Востоке ни одна из крупных держав — будь то Израиль, Турция, Саудовская Аравия или даже США — для достижения своих целей не отказывается от использования прокси-структур.

Максимум, чего можно добиться в переговорах с Ираном, — это ограничение масштабов поддержки отдельных группировок, например «Хезболлы» в Ливане или подразделений КСИР «Кудс» в Сирии и Ираке. Язди уверен, что полный отказ от прокси-влияния невозможен, поскольку оно является основой внешней политики Исламской Республики с момента ее создания.

Реза Фани Язди комментирует для haqqin.az

Враждебность к Израилю остается частью официальной идеологии Исламской Республики. По мнению иранского аналитика, эта линия будет сохраняться, пока у власти остается режим аятолл. Исторический опыт региона показывает, что реальное прекращение антиизраильской политики возможно лишь в случае смены режима — как это происходило в Египте и Иордании. В противном случае антиизраильская риторика может лишь колебаться по степени интенсивности в зависимости от текущей обстановки.

Еще одним острым вопросом переговоров остается ракетная программа Ирана. Вашингтон требует ликвидации арсенала баллистических ракет, однако, как справедливо указывает Фани Язди, подобные требования противоречат международным нормам. Производство обычных вооружений является внутренним делом каждой страны. Иранские ракеты типа Fateh-110, Zolfaghar и Hormoz-2 являются обычным вооружением, аналогичным тому, что имеется у соседей Ирана.

Учитывая уроки Ирака и Ливии, где отсутствие ракетных вооружений привело к уязвимости режимов, власти Ирана вряд ли пойдут на уступки в этом вопросе.

Внутри страны иранское общество возлагает большие надежды на возможную сделку с США. Средний класс рассчитывает, что соглашение приведет к снятию санкций и откроет путь к социально-экономическим реформам. Многие иранцы связывают потенциальную нормализацию отношений с Западом с надеждой на постепенную демократизацию политической системы.

Но, как подчеркивает эксперт, все эти ожидания базируются на ключевом условии — предотвращении войны и сохранении территориальной целостности страны.

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