USD 1.7000
EUR 1.9335
RUB 2.0591
Подписаться на уведомления
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
Новость дня
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Выкрали мертвого Асада. А живого?

наш комментарий
Фарид Исаев, автор haqqin.az
06:33 1240

Степень любви вчерашних подданных к семейству Асадов не оставляла сомнений еще в дни стремительного падения режима в конце ноября – начале декабря прошлого года, когда по всей стране валили памятники основателю правящей династии и отцу сбежавшего в Россию президента – Хафезу Асаду. На этот раз его достали даже в могиле.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлена процедура эксгумации останков Хафеза Асада, правившего Сирией с 1971 по 2000 год. Могилу раскапывали мужчины в военной форме. Syria TV утверждает, что запись была сделана еще 17 апреля.

Кто выкрал останки Хафеза - отца Башара Асада?

К какой из вооруженных группировок принадлежат похитители праха, остается загадкой. Есть версия, что это могут быть как раз сторонники Асада, спасавшие таким образом останки основателя династии от глумления со стороны противников: семейная гробница уже подвергалась поджогу после свержения режима. Куда в результате отправился покойный Хафез Асад четверть века спустя после своей смерти, осталось неизвестным. Может, и в Москву, где нашел приют Башар Асад.

Гробница семьи Асадов находится в сирийской провинции Латакия в городе Кардаха. Помимо Хафеза Асада там захоронен его старший сын и брат Башара – Басиль. Как известно, именно Басиля Хафез Асад готовил себе в преемники, но блестящий наследник погиб в автомобильной катастрофе в 1994 году, и тогда на смену стали готовить Башара, до этого выбравшего карьеру врача-офтальмолога. Сейчас можно только гадать, как повернулась бы история, не случись ранней смерти старшего брата. Младшего, устроившего резню собственного народа, в Сирии всегда будут проклинать.

Ситуация может сложиться таким образом, что Кремлю будет выгодно обменять бывшего правителя Сирии, который все-таки находится в России в статусе заложника

В ходе переговоров российской делегации с новыми сирийскими властями 28 января в Дамаске президент Сирии Ахмед аш-Шараа поставил вопрос об экстрадиции Башара Асада для укрепления доверия между сторонами и правильного решения вопросов справедливости. Разумеется, был получен отказ.

Но кто знает, ситуация может сложиться таким образом, что Кремлю будет выгодно обменять бывшего правителя Сирии, который все-таки находится в России в статусе заложника, на какие-то преференции со стороны перспективного союзника в ближневосточном регионе. События последних лет, кажется, всех приучили к тому, что ничего невозможного нет.

Выкрали мертвого Асада. А живого?
Выкрали мертвого Асада. А живого? наш комментарий
06:33 1241
«Нет причин ждать 8 мая»: Зеленский ответил на предложение Путина о перемирии
«Нет причин ждать 8 мая»: Зеленский ответил на предложение Путина о перемирии все еще актуально
28 апреля 2025, 23:21 11935
Трамп и Хаменеи зашли в тупик
Трамп и Хаменеи зашли в тупик Реза Фани Язди комментирует для haqqin.az
06:23 831
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном все еще актуально
28 апреля 2025, 19:45 14963
Специалист по недвижимости, который переворачивает дипломатию
Специалист по недвижимости, который переворачивает дипломатию наше досье
05:39 1568
Эскалация между ядерными державами: Турция и Китай идут на подмогу
Эскалация между ядерными державами: Турция и Китай идут на подмогу о развитии ситуации
28 апреля 2025, 17:14 8056
И в Испании отключают свет
И в Испании отключают свет объектив haqqin.az
05:54 759
Трамп столкнулся с Китаем и в Суэцком канале
Трамп столкнулся с Китаем и в Суэцком канале наш комментарий
05:19 1152
Властелин колец! Азербайджанский гимнаст - обладатель Кубка мира
Властелин колец! Азербайджанский гимнаст - обладатель Кубка мира ФОТО
28 апреля 2025, 23:13 2605
Масштабный блэкаут в Европе
Масштабный блэкаут в Европе фото; видео; обновлено 01:53
01:53 12796
Пакистан предупредил: «Следующие три-четыре дня очень важны»
Пакистан предупредил: «Следующие три-четыре дня очень важны» обновлено 00:34
00:34 10490

ЭТО ВАЖНО

Выкрали мертвого Асада. А живого?
Выкрали мертвого Асада. А живого? наш комментарий
06:33 1241
«Нет причин ждать 8 мая»: Зеленский ответил на предложение Путина о перемирии
«Нет причин ждать 8 мая»: Зеленский ответил на предложение Путина о перемирии все еще актуально
28 апреля 2025, 23:21 11935
Трамп и Хаменеи зашли в тупик
Трамп и Хаменеи зашли в тупик Реза Фани Язди комментирует для haqqin.az
06:23 831
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном все еще актуально
28 апреля 2025, 19:45 14963
Специалист по недвижимости, который переворачивает дипломатию
Специалист по недвижимости, который переворачивает дипломатию наше досье
05:39 1568
Эскалация между ядерными державами: Турция и Китай идут на подмогу
Эскалация между ядерными державами: Турция и Китай идут на подмогу о развитии ситуации
28 апреля 2025, 17:14 8056
И в Испании отключают свет
И в Испании отключают свет объектив haqqin.az
05:54 759
Трамп столкнулся с Китаем и в Суэцком канале
Трамп столкнулся с Китаем и в Суэцком канале наш комментарий
05:19 1152
Властелин колец! Азербайджанский гимнаст - обладатель Кубка мира
Властелин колец! Азербайджанский гимнаст - обладатель Кубка мира ФОТО
28 апреля 2025, 23:13 2605
Масштабный блэкаут в Европе
Масштабный блэкаут в Европе фото; видео; обновлено 01:53
01:53 12796
Пакистан предупредил: «Следующие три-четыре дня очень важны»
Пакистан предупредил: «Следующие три-четыре дня очень важны» обновлено 00:34
00:34 10490
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться