Выкрали мертвого Асада. А живого?

Степень любви вчерашних подданных к семейству Асадов не оставляла сомнений еще в дни стремительного падения режима в конце ноября – начале декабря прошлого года, когда по всей стране валили памятники основателю правящей династии и отцу сбежавшего в Россию президента – Хафезу Асаду. На этот раз его достали даже в могиле. В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлена процедура эксгумации останков Хафеза Асада, правившего Сирией с 1971 по 2000 год. Могилу раскапывали мужчины в военной форме. Syria TV утверждает, что запись была сделана еще 17 апреля.

К какой из вооруженных группировок принадлежат похитители праха, остается загадкой. Есть версия, что это могут быть как раз сторонники Асада, спасавшие таким образом останки основателя династии от глумления со стороны противников: семейная гробница уже подвергалась поджогу после свержения режима. Куда в результате отправился покойный Хафез Асад четверть века спустя после своей смерти, осталось неизвестным. Может, и в Москву, где нашел приют Башар Асад. Гробница семьи Асадов находится в сирийской провинции Латакия в городе Кардаха. Помимо Хафеза Асада там захоронен его старший сын и брат Башара – Басиль. Как известно, именно Басиля Хафез Асад готовил себе в преемники, но блестящий наследник погиб в автомобильной катастрофе в 1994 году, и тогда на смену стали готовить Башара, до этого выбравшего карьеру врача-офтальмолога. Сейчас можно только гадать, как повернулась бы история, не случись ранней смерти старшего брата. Младшего, устроившего резню собственного народа, в Сирии всегда будут проклинать.