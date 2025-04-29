В Забрате все плохо

Обрушившиеся на Баку проливные дожди обернулись настоящим бедствием. Улицы города превратились в озера, тоннели затопило, подземные переходы, эстакады, движение транспорта оказалось парализованным. В соцсетях выкладывались десятки видеороликов бедствия с потоком обвинений в адрес властей. Чиновники в ответ вяло оправдывались - мол, дождь был слишком сильным, а канализация не справилась, она не рассчитана на столь обильные осадки. Но если для жителей центра Баку наводнение стало настоящим шоком, то для обитателей пригородных поселков и окраин столицы подобные сцены давно уже обыденность, повторяющаяся после каждого дождя. Вот и в поселке Забрат, куда журналисты haqqin.az выехали по просьбе наших читателей, никого давно не удивляют ни вода по щиколотку, ни зловонные потоки, ни грязь по колено.

Мы свернули в поселок, оставив за спиной последние следы цивилизации. Асфальт кончился сразу за супермаркетом, уступив место дороге, больше напоминавшей заброшенный овраг. Вонь застоялой воды настолько густа и пронзительна, что, кажется, воздух можно резать ножом. Жители встретили нас с горькой усмешкой. Видимо, знали, что покажут нам не просто убитую улицу, а целую забытую вселенную. От бывшего озера Забрат осталась лишь ядовитая жижа, накрытая мазутной коркой и обросшая горбатыми мусорными холмами. Здесь каждый вдох, насыщенный запахами гнили, нефтяных испарений и гари от медленно тлеющих отходов, невозможен без усилия. Кругом — мёртвые болота, вросшие в ржавые железки, мусорные горы в человеческий рост. Из канализаций местных домов нечистоты стекают прямиком в бывшее озеро. Сложно поверить, что когда-то это место называли курортом.

Местные вспоминали, как по выходным озеро собирало на пикники целые семьи. Теперь же по этим берегам, среди остатков сгнивших покрышек и битого стекла, бегают босиком дети — крошечные тени, которые в любую минуту могут провалиться в смердящую воду. Наша поездка окончилась довольно быстро - на пути к кладбищу джип одного из жителей, в котором мы ехали, увяз в грязи. Чтобы пробить себе дорогу, мы попытались оттащить в сторону камни, но джип, как и сам Забрат в своем запущении, увязал всё глубже. Рассказы жителей сливались в общий хор отчаяния. Кто-то, срывая голос, доказывал, что озеро убивают целенаправленно — землю специально засыпают мусором, чтобы потом продать участки по цене кусочка воздуха. Другие показывают нам фотографии, на которых ещё можно увидеть чистую воду и зеленые берега. Но даже сегодня один га земли, пропитанной вонью и безнадегой, стоит 20-25 тысяч манатов.

«С тех пор, как мы сюда переехали, даже близкие родственники избегают заходить к нам в гости, - с горечью сказал один из жителей. – А те, кто все-таки решился, сразу же зажимают нос и бегут прочь». Мы прошли мимо останков Дома культуры. Того самого, где когда-то пели Муслим Магомаев и Шовкет Алекперова. Теперь здесь лишь рухнувшие стены, пробитые глазницы окон и забор, вросший в мусор. Внутри — пустота и тлен. Зеленые насаждения давно погибли, архивы исчезли, инструменты сгнили. Часть здания, находящегося на балансе Министерства культуры, сдана в аренду под мастерские. Попасть вовнутрь невозможно — проржавевшие ворота, за которыми снова горы мусора, закрыты на висячий замок. По словам жителей, они неоднократно обращались к местным властям с просьбой отремонтировать Дом культуры и вернуть его жителям, чтобы дети могли заниматься танцами, музыкой и рисованием. Но их обращения остались без ответа.

Когда-то в Забрате был и стадион, о существовании которого напоминает лишь облупившаяся надпись на полуразрушенном заборе. Все его пространство заросло камышами и дикой растительностью. Один из местных жителей, Сабир Мамедов, вспоминает, что когда-то молодежь поселка собиралась здесь поиграть в футбол. Сегодня это место избегают даже бродячие животные. «Раньше футбольный клуб «Интер» проводил здесь тренировки и матчи, - рассказал Сабир Мамедов. - Потом клуб сменил название, переехал на стадион «Шафа», а здесь все забросили. Похоже, стадион уничтожили специально, чтобы о нем никто не вспоминал. И добились своего». Стадион был приватизирован, но так и не восстановлен. Жители предполагают, что на его месте планируют построить магазины или новые жилые дома.

Переходим на соседнюю улицу. Разбитая дорога, усеянная ямами, лужами от дождей и канализационных стоков, приводит нас к железнодорожной станции «Забрат-1». Перед станцией установлен большой щит с указанием зоны парковки. Прямо на наших глазах грузовик вываливает мусор на обочину. Но для местных жителей, ежедневно отправляющихся отсюда в центр Баку, это уже давно привычная картина. Хотя сама железнодорожная станция несколько лет назад была отреставрирована, обустройством и уборкой прилегающей территории никто больше не занимается. Один из жителей улицы Вагифа показывает нам фотографии затопленных улиц и письма, которые он годами писал в различные инстанции с просьбами о ремонте дорог. Он рассказывает, что несколько лет назад здесь проложили канализационные трубы и установили люки, однако к системе их так и не подключили. И вот теперь трубы, вероятно, уже сгнили. Но чиновники равнодушны к проблемам поселка и вспоминают о его существовании только, когда кто-то из жителей пытается восстановить что-то своими силами. В муниципалитете Забрата нам сказали, что у них нет ни возможностей для вывоза мусора, ни средств на ремонт дорог. И посоветовали направить вопросы в структуры, получающие от населения коммунальные платежи за вывоз мусора и канализацию.