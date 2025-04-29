В Забрате все плохо

Обрушившиеся на Баку проливные дожди обернулись настоящим бедствием. Улицы города превратились в озера, тоннели затопило, подземные переходы, эстакады, движение транспорта оказалось парализованным. В соцсетях выкладывались десятки видеороликов бедствия с потоком обвинений в адрес властей. Чиновники в ответ вяло оправдывались - мол, дождь был слишком сильным, а канализация не справилась, она не рассчитана на столь обильные осадки.
Но если для жителей центра Баку наводнение стало настоящим шоком, то для обитателей пригородных поселков и окраин столицы подобные сцены давно уже обыденность, повторяющаяся после каждого дождя.
Вот и в поселке Забрат, куда журналисты haqqin.az выехали по просьбе наших читателей, никого давно не удивляют ни вода по щиколотку, ни зловонные потоки, ни грязь по колено.
Мы свернули в поселок, оставив за спиной последние следы цивилизации. Асфальт кончился сразу за супермаркетом, уступив место дороге, больше напоминавшей заброшенный овраг. Вонь застоялой воды настолько густа и пронзительна, что, кажется, воздух можно резать ножом.
Жители встретили нас с горькой усмешкой. Видимо, знали, что покажут нам не просто убитую улицу, а целую забытую вселенную. От бывшего озера Забрат осталась лишь ядовитая жижа, накрытая мазутной коркой и обросшая горбатыми мусорными холмами. Здесь каждый вдох, насыщенный запахами гнили, нефтяных испарений и гари от медленно тлеющих отходов, невозможен без усилия.
Кругом — мёртвые болота, вросшие в ржавые железки, мусорные горы в человеческий рост. Из канализаций местных домов нечистоты стекают прямиком в бывшее озеро. Сложно поверить, что когда-то это место называли курортом.
Местные вспоминали, как по выходным озеро собирало на пикники целые семьи. Теперь же по этим берегам, среди остатков сгнивших покрышек и битого стекла, бегают босиком дети — крошечные тени, которые в любую минуту могут провалиться в смердящую воду.
Наша поездка окончилась довольно быстро - на пути к кладбищу джип одного из жителей, в котором мы ехали, увяз в грязи. Чтобы пробить себе дорогу, мы попытались оттащить в сторону камни, но джип, как и сам Забрат в своем запущении, увязал всё глубже.
Рассказы жителей сливались в общий хор отчаяния. Кто-то, срывая голос, доказывал, что озеро убивают целенаправленно — землю специально засыпают мусором, чтобы потом продать участки по цене кусочка воздуха. Другие показывают нам фотографии, на которых ещё можно увидеть чистую воду и зеленые берега. Но даже сегодня один га земли, пропитанной вонью и безнадегой, стоит 20-25 тысяч манатов.
«С тех пор, как мы сюда переехали, даже близкие родственники избегают заходить к нам в гости, - с горечью сказал один из жителей. – А те, кто все-таки решился, сразу же зажимают нос и бегут прочь».
Мы прошли мимо останков Дома культуры. Того самого, где когда-то пели Муслим Магомаев и Шовкет Алекперова. Теперь здесь лишь рухнувшие стены, пробитые глазницы окон и забор, вросший в мусор. Внутри — пустота и тлен. Зеленые насаждения давно погибли, архивы исчезли, инструменты сгнили. Часть здания, находящегося на балансе Министерства культуры, сдана в аренду под мастерские. Попасть вовнутрь невозможно — проржавевшие ворота, за которыми снова горы мусора, закрыты на висячий замок.
По словам жителей, они неоднократно обращались к местным властям с просьбой отремонтировать Дом культуры и вернуть его жителям, чтобы дети могли заниматься танцами, музыкой и рисованием. Но их обращения остались без ответа.
Когда-то в Забрате был и стадион, о существовании которого напоминает лишь облупившаяся надпись на полуразрушенном заборе. Все его пространство заросло камышами и дикой растительностью. Один из местных жителей, Сабир Мамедов, вспоминает, что когда-то молодежь поселка собиралась здесь поиграть в футбол. Сегодня это место избегают даже бродячие животные.
«Раньше футбольный клуб «Интер» проводил здесь тренировки и матчи, - рассказал Сабир Мамедов. - Потом клуб сменил название, переехал на стадион «Шафа», а здесь все забросили. Похоже, стадион уничтожили специально, чтобы о нем никто не вспоминал. И добились своего».
Стадион был приватизирован, но так и не восстановлен. Жители предполагают, что на его месте планируют построить магазины или новые жилые дома.
Переходим на соседнюю улицу. Разбитая дорога, усеянная ямами, лужами от дождей и канализационных стоков, приводит нас к железнодорожной станции «Забрат-1». Перед станцией установлен большой щит с указанием зоны парковки. Прямо на наших глазах грузовик вываливает мусор на обочину. Но для местных жителей, ежедневно отправляющихся отсюда в центр Баку, это уже давно привычная картина. Хотя сама железнодорожная станция несколько лет назад была отреставрирована, обустройством и уборкой прилегающей территории никто больше не занимается.
Один из жителей улицы Вагифа показывает нам фотографии затопленных улиц и письма, которые он годами писал в различные инстанции с просьбами о ремонте дорог. Он рассказывает, что несколько лет назад здесь проложили канализационные трубы и установили люки, однако к системе их так и не подключили. И вот теперь трубы, вероятно, уже сгнили. Но чиновники равнодушны к проблемам поселка и вспоминают о его существовании только, когда кто-то из жителей пытается восстановить что-то своими силами.
В муниципалитете Забрата нам сказали, что у них нет ни возможностей для вывоза мусора, ни средств на ремонт дорог. И посоветовали направить вопросы в структуры, получающие от населения коммунальные платежи за вывоз мусора и канализацию.
Представитель исполнительной власти Забрата отвечал по телефону на наши вопросы раздраженно и агрессивно, заявив, что наш сигнал уже получен и перенаправлен в представительство поселка Балаханы. Разговор обрывается так стремительно, что мы даже не успели упомянуть о свалке у железнодорожной станции. Все наши последующие попытки связаться с Исполнительной властью Забрата оказались тщетными. Представителя Балаханов найти также не удалось — весь день нам сообщали, что он «на выезде».
В Объединенной службе водоснабжения крупных городов мы получаем привычный ответ: «На упомянутом участке централизованная канализационная сеть отсутствует. Работы по проекту начаты, некоторые этапы завершены, но строительство будет окончено только после выполнения следующих этапов».
Что же касается состояния озера Забрат, то нам посоветовали обратиться в Министерство экологии и природных ресурсов. Однако после напоминания о новом решении Кабинета министров, передавшем контроль за поверхностными водоемами Государственному агентству водных ресурсов, нам обещают перенаправить вопросы туда. Но даже спустя несколько дней ответа так и не поступило, и вопрос о защите и восстановлении озера остается открытым.
И в конце дня, стоя на краю разрушенного поселка, мы поняли: Забрат не просто утонул в мусоре и грязи, он утонул в равнодушии. И, может быть, самое страшное, что никто это даже не замечает...