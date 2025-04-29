Трамп сделал «подарок» Китаю

«Ошибочно думать, что ущерб от тарифов — только внутренний. Нападение на друзей и недругов пошатнуло глобальную уверенность в надежности США ...Тарифы господина Трампа против союзников — это настоящий подарок Си Цзиньпину», — отметили авторы статьи.

Пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом на товары из ряда государств, пошли на руку Китаю, потому что они подорвали авторитет США, так считает The Wall Street Journal.

По их мнению, США уступают мировое экономическое лидерство. Пекин уже стремится завязать прочные отношения с союзниками Вашингтона, предоставляя им «более надежный гигантский рынок». Сложившаяся ситуация может серьезно помешать формированию торгового альянса стран, направленного на сдерживание Китая, отметила редакционная коллегия.

Вводя пошлины, Трамп желал побороть инфляцию, повысить реальные доходы населения, но тарифы предвещают дефицит для потребителей и предприятий, которые получают товары и комплектующие из-за рубежа, считают в WSJ. При этом намерение Трампа заключить 200 торговых сделок, о котором он заявил ранее, означает, что президент может признать некоторые тарифные риски. Однако оформить такие соглашения будет нелегко, подчеркнули в WSJ.

После прихода к власти Трамп начал торговую войну. В феврале он резко поднял тарифы на товары из Китая, к середине апреля они достигли уже 145%. В начале апреля Трамп также объявил о введении «взаимных» пошлин в отношении товаров более чем из 200 государств и территорий. До этого США ввели тарифы в 25% для Мексики и Канады. Кроме того, Вашингтон ввел 25-процентные пошлины в отношении европейских стали и алюминия. В середине апреля Трамп заявил, что политика с пошлинами приносит США «рекордные суммы», в стране дешевеют товары и падает инфляция. Но позже он отложил на 90 дней введение пошлин против торговых партнеров.