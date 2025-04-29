Индия хочет закрыть небо для Пакистана. А на границе стреляют

«В ночь с 28 на 29 апреля пакистанская армия открыла неспровоцированный огонь из стрелкового оружия через линию контроля в районах напротив округов Купвара и Барамулла», - утверждается в сообщении, которое приводит агентство PTI.

На приграничной территории на линии контроля между Индией и Пакистаном в Джамму и Кашмире произошла стрельба, говорится в заявлении индийской армии.

Индийские военные отреагировали «быстро и эффективно», говорится в тексте. Информации о пострадавших не поступало.

Режим прекращения огня на индийско-пакистанской границе нарушается пятую ночь подряд на фоне обострения отношений между Нью-Дели и Исламабадом после произошедшего в Джамму и Кашмире теракта, в котором погибли 26 человек.

Газета The Economic Times со ссылкой на источники в правительстве сообщает, что Индия рассматривает возможность закрытия своего воздушного пространства для пакистанских авиаперевозчиков и запретить пакистанским судам заходить в индийские порты.

Как указывает издание, в таком случае Пакистану придется перенаправлять самолеты через Китай или Шри-Ланку, чтобы достичь пунктов назначения в Юго-Восточной Азии. Государственная авиакомпания Pakistan International Airlines использует воздушное пространство Индии для доступа к нескольким направлениям в этой части мира, включая Куала-Лумпур и другие города Малайзии, помимо Сингапура и Таиланда.