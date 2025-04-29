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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
Новость дня
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Чистка по-трамповски

10:25 114

За первые три месяца второго президентского срока Дональда Трампа были уволены как минимум 121 тысяча государственных служащих. Об этом сообщил телеканал CNN.

Авторы уточнили, что это число в два раза превышает количество зафиксированных увольнений в любой другой отрасли. По данным компании по подбору персонала Challenger, Gray & Christmas, количество сокращенных государственных служащих может достигать 280 тысяч. Сильнее всего увольнения ударили по Агентству США по международному развитию (USAID). После нескольких месяцев сокращений Госдепартамент официально объявил о закрытии USAID.

Отчет CNN основан на данных федеральных ведомств, сведениях от сотрудников, внутренних документах, заявлениях официальных лиц и материалах других СМИ. При этом в исследовании не учтены данные о восстановленных в должности, находящихся в административном отпуске или уволившихся по собственному желанию.

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