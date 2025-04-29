Пассажирские хабы: Баку эффективно применяет мировую практику

Создание максимально комфортных условий для пассажиров и обеспечение их безопасности – одни из главных задач общественного транспорта в Азербайджане. Увеличение плотности движения и рост объемов пассажироперевозок диктуют необходимость создания инфраструктуры для удобной интеграции, чтобы граждане могли беспрепятственно осуществлять пересадки как между автобусными маршрутами, так и между другими видами транспорта. В этом смысле оправдавший себя во всем мире эффективный вариант решения — это создание транспортно-пересадочных узлов, хабов, в качестве удобных зон, объединяющих в одном пространстве все или несколько видов общественного транспорта.

Этот вопрос нашел отражение и в утвержденной распоряжением главы государства в конце января «Государственной программе по совершенствованию транспортной инфраструктуры в городе Баку и на прилегающих территориях на 2025-2030 годы». Если учесть включенные в программу пункты о реализации ряда ключевых проектов, связанных с возрождением трамваев, созданием или же возобновлением некоторых линий пригородных железных дорог и строительством 10 новых станций метро в ближайшие 5 лет, то применение выигрышной передовой практики создания хабов, особенно мультимодальных, станет очень эффективным механизмом интеграции нескольких видов транспорта. В таком случае автобусы на некоторых маршрутах выполняют в основном функции подвозящего транспорта для доставки условного пассажира на территорию хаба, откуда он, к примеру, продолжит движение уже на метро, трамвае или «электричке».

Отрадно, что в рамках осуществляемой трансформации мобильности в последние годы в азербайджанской столице уже применяется подобная практика. Успешно функционируют уже несколько подобных хабов – центров транспортного обмена или транспортно-пересадочных узлов: «28 Мая» («all in one» – «все в одном»), «Кёроглу» (на северном и южном выходах станции метро, второй - мультимодальный), "Гянджлик" и на территории Бакинского международного автовокзального комплекса. Для того, чтобы рассмотреть показатели эффективности каждого из этих центров в отдельности, стоит напомнить несколько статистических данных по итогам прошлого года. Итак, в 2024 году в Баку автобусами было перевезено 476 миллионов пассажиров, что на 28 миллионов больше, чем в 2023 году. В прошлом году пассажироперевозки в столице и пригородах увеличились на 9% и составили 518 млн человек. Эти цифры не только наглядно свидетельствуют о растущей эффективности автобусных пассажироперевозок, повышении их популярности, особенно выросшей после внедрения и расширения сети специальных полос движения, но и позволяют понять, насколько удачно хабы вписались в транспортную систему города. В свете запланированных на ближайшие 5 лет работ в рамках госпрограммы потребность в подобных центрах транспортного обмена возрастет.

Итак, самым свежим примером является хаб, открывшийся в минувшем ноябре после благоустройства и капитальной реконструкции площади перед железнодорожным вокзалом и станцией метро «28 Мая». Эта преобразившаяся площадь стала еще более оживленным уголком города, через который ежедневно проезжают 259 автобусов 16 регулярных маршрутов и проходит свыше 181 тысячи пассажиров. Уникальность этого хаба «all in one» («все в одном») в том, что он находится у столичного железнодорожного вокзала и одной из самых загруженных станций метрополитена. Здесь в шаговой доступности находятся несколько учреждений различного профиля, центр оказания госуслуг, высшее учебное заведение, больница, крупный торгово-развлекательный центр, а также парки, многочисленные объекты торговли, услуг и общественного питания. Здесь реализована очень эффективная модель, позволяющая организовать инфраструктуру с максимальной пользой для пассажиров, ведь основное преимущество хаба - возможность экономить время и пересаживаться на другие виды транспорта в одной точке. Следует учесть, что въезд на эту территорию частных автомобилей запрещен, здесь появилась обширная пешеходная зона, проложены полосы микромобильности, установлены станции зарядки электробусов. Созданные на площади условия позволили превратить ее в популярное общественное пространство, оформленное в модернистском стиле, еще более украсившее облик города.

Еще один загруженный с точки зрения пассажироперевозок участок - территория у станции метро «Кёроглу». Здесь находятся промежуточные и преимущественно конечные остановки большого количества автобусных маршрутов, курсирующих в бакинские поселки, а также станция пригородной «электрички». Эта территория соседствует с крупнейшими спортивными аренами, принимающими престижные соревнования, - Олимпийским стадионом, который, кстати, стал местом проведения конференции СОР29, и Национальной гимнастической ареной. Значение созданных здесь двух хабов – у северного и южного выходов метро – трудно переоценить. Через «северный» хаб у Олимпийской деревни ежедневно проезжают 326 автобусов по 31 маршруту, а число пассажиров превышает 228 тысяч 200 человек.

У сконструированного в виде стеклянной пирамиды южного выхода станции метро "Кёроглу" создан мультимодальный центр транспортного обмена, соединяющий автобусную остановку, станцию метро, железнодорожную станцию, стоянку такси, пункт парковки личного транспорта («park and ride»). Последний элемент очень удобен в качестве так называемой перехватывающей парковки, где можно оставить свой автомобиль и далее следовать в центр города на общественном транспорте. Через этот хаб в течение дня проезжают около 200 автобусов, обслуживающих 15 регулярных маршрутов, и проходят более 126 тысяч пассажиров. Оба центра транспортного обмена «Кёроглу», расположенные на противоположных сторонах проспекта Гейдара Алиева, находятся очень близко к этой оживленной столичной магистрали, что позволяет автобусам максимально быстро заезжать на территорию хаба или отправляться в обратный путь.

Не менее значимо расположение и хаба у станции метро «Гянджлик». Это оживленный район, где расположены еще одна крупная спортивная арена – Республиканский стадион имени Тофика Бахрамова, очень популярный у жителей и гостей города торгово-развлекательный центр, множество жилых зданий, крупные учреждения образования и здравоохранения, вытянувшийся вдоль проспекта Ататюрка живописный парк, который дополняют еще два – «Деде Горгуд» у здания Университета АДА и недавно открывшийся парк на пересечении улиц Насиб бека Юсифбейли и Джейхуна Гаджибейли. Все эти факторы многократно повышают значение хаба «Гянджлик», позволяющего комфортно добираться сюда живущим и работающим поблизости людям, или же прибывающим для посещения спортивных мероприятий, шопинга и прогулок по паркам. Через этот хаб, также позволивший упорядочить движение по проспекту Фатали хана Хойского, проезжают 220 автобусов, курсирующих по 12 маршрутам, а транзит пассажиров составляет примерно 154 тысячи человек.

Особое место в транспортной системе республики занимает хаб на территории Бакинского международного автовокзального комплекса, играющего ключевую роль в организации пассажироперевозок в города и районы Азербайджана. Значение этого центра транспортного обмена еще более повысилось с открытием здесь станции метро «Автовокзал». Это особенно актуально и с учетом огромного потока пассажиров, выезжающих в город Сумгаит, или же прибывающих оттуда в столицу на работу и учебу. Практически с любой точки Баку можно добраться до автовокзального комплекса многочисленными автобусами или же на метро и с комфортом продолжить поездку в Сумгаит. Большую помощь в этом деле оказывают задействованные на экспресс-маршруте №595 комфортабельные автобусы марки «Neoplan», остановка которых находится буквально в шаге от выхода станции метро «Автовокзал». Через этот хаб проезжают 249 автобусов по 27 маршрутам, которые перевозят свыше 174 300 пассажиров. Вся эта статистика однозначно говорит об эффективности организации хабов для обеспечения удобства и безопасности пассажиров, что красноречиво подтверждает и опыт многих крупных городов мира, где история транспортно-пересадочных узлов насчитывает не один десяток лет. Есть и «старожил» возрастом почти в 160 лет – знаменитый King’s Cross Central в Лондоне, ставший в середине XIX века одним из первых примеров успешной реализации подобных проектов в мировой практике. К концу того же столетия появился Centraal Station в Амстердаме, включающий также водный транспорт, в последующие годы - South Railway Station в Пекине и многие другие. Самые крупные новые хабы мира – это World Trade Center в Нью-Йорке, токийский вокзал Синдзюку с его рекордным пассажиропотоком 3,5 миллиона человек в день и еще один транспортный узел в Японии - «Нагоя».