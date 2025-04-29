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Взорванный генерал готовил материалы для Путина

10:55 1670

Генерал-лейтенант Ярослав Москалик, погибший при взрыве автомобиля 25 апреля в подмосковной Балашихе, отвечал за мониторинг ситуации на войне в Украине, сообщает BBC.

Об этом говорится в некрологе, опубликованном в ведомственной газете Минобороны России «Красная звезда».

С началом войны Москалик возглавлял работу дежурной смены Группы боевого управления Генштаба ВС РФ, координируя мониторинг обстановки в зоне боевых действий. Также он занимался подготовкой аналитических материалов для президента Владимира Путина и министра обороны. Некролог подписан, в частности, новым главой Минобороны Андреем Белоусовым и начальником Генштаба Валерием Герасимовым.

По данным ФСБ, взрыв устроил 42-летний Игнат Кузин, имеющий вид на жительство в Украине. Он якобы приобрел автомобиль и заложил в него самодельное взрывное устройство, компоненты которого были извлечены из тайника, организованного спецслужбами Украины в Подмосковье. 27 апреля Кузин был арестован решением Басманного суда Москвы по делу о теракте.

На следующий день президент Украины Владимир Зеленский, не упоминая Москалика, похвалил украинскую разведку за ликвидацию представителей высшего командования ВС РФ. «Правосудие неизбежно восторжествует», — заявил он.

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