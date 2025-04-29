Али Нагиев о мире и стабильности в Афганистане

В Баку прошла международная конференция на тему «Афганистан: региональные связи, безопасность и развитие», организованная Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики (СГБ) при участии представителей спецслужб из 20 стран.
Открывая мероприятие вступительной речью и приветствуя гостей, глава СГБ генерал-полковник Али Нагиев отметил, что проведение конференции в Баку является важным событием, продолжающим серию предыдущих встреч, посвящённых Афганистану. Он выразил надежду, что это международное мероприятие внесёт значительный вклад в создание в Афганистане централизованного государства, придерживающегося норм и принципов международного права.
Говоря об азербайджано-афганских отношениях, проверенных временем и основанных на взаимном доверии, а также о глубоких исторических и культурных связях между народами, руководитель СГБ подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживал международные инициативы, направленные на обеспечение внутриполитической стабильности и безопасности в Афганистане, и прилагал для этого все возможные усилия.
Глава СГБ акцентировал внимание на необходимости всесторонней поддержки Афганистану со стороны мирового сообщества в борьбе с транснациональной организованной преступностью, включая международный терроризм, незаконный оборот наркотиков и нелегальную миграцию.
Подчеркнув, что одной из главных целей конференции является выработка единой позиции для предотвращения деструктивных действий диверсионных сил и террористических группировок, заинтересованных в сохранении напряжённой ситуации в Афганистане, Али Нагиев отметил важность того, чтобы Афганистан занял достойное место в системе международных отношений, а в стране установились мир и стабильность. Он выразил уверенность, что страны региона и другие государства будут действовать скоординированно, прилагая совместные усилия для достижения этих целей.
Представители других стран также выступили на конференции, выразив уверенность, что данное мероприятие создаст необходимые возможности для принятия более решительных шагов по обеспечению мира и безопасности в Афганистане, а международное сообщество окажет поддержку в установлении устойчивой стабильности в этой стране.