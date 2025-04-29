Али Нагиев о мире и стабильности в Афганистане

В Баку прошла международная конференция на тему «Афганистан: региональные связи, безопасность и развитие», организованная Службой государственной безопасности Азербайджанской Республики (СГБ) при участии представителей спецслужб из 20 стран.

Открывая мероприятие вступительной речью и приветствуя гостей, глава СГБ генерал-полковник Али Нагиев отметил, что проведение конференции в Баку является важным событием, продолжающим серию предыдущих встреч, посвящённых Афганистану. Он выразил надежду, что это международное мероприятие внесёт значительный вклад в создание в Афганистане централизованного государства, придерживающегося норм и принципов международного права.

Говоря об азербайджано-афганских отношениях, проверенных временем и основанных на взаимном доверии, а также о глубоких исторических и культурных связях между народами, руководитель СГБ подчеркнул, что Азербайджан всегда поддерживал международные инициативы, направленные на обеспечение внутриполитической стабильности и безопасности в Афганистане, и прилагал для этого все возможные усилия.

Глава СГБ акцентировал внимание на необходимости всесторонней поддержки Афганистану со стороны мирового сообщества в борьбе с транснациональной организованной преступностью, включая международный терроризм, незаконный оборот наркотиков и нелегальную миграцию.