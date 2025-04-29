Hациональный бренд, формирующий кадровый резерв: Yüksəliş ставит новые рекорды

Регистрация на V конкурс Yüksəliş завершилась, подтвердив рекордное число заявок — 16 553. Основанный в 2019 году по инициативе президента Ильхама Алиева, конкурс за пять лет стал одной из ключевых платформ Азербайджана для поиска и развития новых лидеров. Как не раз подчеркивал глава государства, современная кадровая политика должна опираться на принципы патриотизма, профессионализма и преданности национальным ценностям. Именно на этих основах строится работа Yüksəliş, который сегодня воспринимается как символ открытых возможностей для тех, кто готов расти и двигаться вперед. Важность конкурса подчеркивается также вниманием со стороны первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиевой, которая направила поздравительное письмо победителям первого конкурса. Это стало дополнительной мотивацией для всех участников, стремящихся внести свой вклад в будущее развитие Азербайджана.

Число участников конкурса стабильно растет: с 11 760 в 2019-м до 16 553 в этом году. Среди нынешних претендентов 11 923 - мужчины и 4 630 - женщины. Впервые в конкурсе участвуют 6 577 человек, почти 10 тысяч возвращаются за новым шансом. Показательно, что большинство участников работают в государственном секторе (56,48%), в частном заняты 41,05%, остальные представляют международные организации и НПО. Больше всего заявок поступило из Баку, Апшерон-Хызинского и Карабахского экономических районов. Профиль участников свидетельствует о высоком уровне подготовки. Бакалавриат в Азербайджане окончил 15 601 человек, за рубежом — 713 человек, а 239 получили дипломы сразу в двух странах. Среди магистров — 7 016 выпускников местных вузов и 1 205 иностранных. Более 1100 участников продолжают обучение в докторантуре. Лидируют по числу выпускников, подавших заявки, Азербайджанский экономический университет (UNEC), Бакинский государственный университет (БГУ) и Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности (ADNSU). По словам руководителя Рабочей группы конкурса, заместителя министра молодежи и спорта Фархада Гаджиева: «Yüksəliş пользуется все большей популярностью. Такой высокий интерес демонстрирует стремление молодежи к профессиональному росту и готовность брать на себя больше ответственности. Прозрачность процедур, высокий уровень экспертной поддержки и внедрение международных стандартов стали возможными благодаря всесторонней поддержке со стороны руководства страны и высоко оцениваются участниками и профессиональным сообществом».

Отбор в конкурсе строится на многоуровневой системе испытаний. Первый этап включает тестирование знаний по четырём блокам — Азербайджан, мировой контекст, основы менеджмента и современные тенденции. Экзамен длится 90 минут и требует быстрой реакции и широкого кругозора. На втором этапе проверяются аналитические способности через задания на вербальное, числовое и абстрактное мышление. На третьем этапе оцениваются управленческие навыки через ситуационные задачи, касающиеся принятия решений, управления проектами, критического мышления и социального интеллекта. В процессе оценки используется международная система T-score, применяемая в таких престижных экзаменах, как TOEFL, GMAT и SAT. Впервые в Азербайджане этот метод был внедрён именно на конкурсе Yüksəliş, где в рамках онлайн-отбора одновременно участвовали более 10 000 человек. Метод T-score сегодня признан одной из самых объективных систем оценки индивидуальных достижений. В полуфинале участники работают с реальными кейсами, демонстрируя навыки стратегического мышления, эффективного управления, лидерства и других социальных навыков. Финалисты выполняют задания, основанные на модели управленческих ролей, и принимают участие в «Менторском кейсе» под наблюдением членов оргкомитета и наставников.