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«У нас президенты, а не короли». В США инициировали процедуру импичмента Трампа

11:13 1325

Член Палаты представителей Конгресса США Шри Танедар, демократ от штата Мичиган, заявил об инициировании процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа. Он обвинил главу государства в нарушении конституции, узурпации власти, тирании и злоупотреблении полномочиями.

«В этой стране у нас президенты, а не короли. Это не лидерство, а тирания. Если мы позволим этому продолжаться, мы признаем, что президент выше закона», — сказал Танедар в видеообращении, призвав коллег по Конгрессу поддержать инициативу.

В рамках обвинений Танедар выдвинул семь пунктов. Среди них — злоупотребление исполнительной властью, препятствие правосудию, угроза вторжения в суверенные страны, давление на СМИ и критиков, коррупция, учреждение «незаконных органов» и предоставление Илону Маску полномочий, якобы нарушающих Конституцию, через структуру DOGE, созданную по инициативе Трампа.

Ранее инициативы об импичменте уже выдвигались демократами — например, от конгрессменов Эла Грина и Ильхан Омар, однако они не были поддержаны. Сейчас Республиканская партия, лояльная Трампу, контролирует и Сенат, и Палату представителей, что делает прохождение процедуры маловероятным.

Дональд Трамп — первый президент США, против которого дважды инициировали импичмент (в 2019 и 2021 годах), но оба раза голосование в Сенате завершалось провалом инициативы.

Процедура импичмента в США предусматривает выдвижение обвинений в Палате представителей, их рассмотрение юридическим комитетом и при наличии оснований передачу в Сенат, где проходит судебное разбирательство. Для отстранения от должности необходимо две трети голосов сенаторов.

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