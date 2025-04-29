«У нас президенты, а не короли». В США инициировали процедуру импичмента Трампа

Член Палаты представителей Конгресса США Шри Танедар, демократ от штата Мичиган, заявил об инициировании процедуры импичмента в отношении президента Дональда Трампа. Он обвинил главу государства в нарушении конституции, узурпации власти, тирании и злоупотреблении полномочиями.

«В этой стране у нас президенты, а не короли. Это не лидерство, а тирания. Если мы позволим этому продолжаться, мы признаем, что президент выше закона», — сказал Танедар в видеообращении, призвав коллег по Конгрессу поддержать инициативу.

В рамках обвинений Танедар выдвинул семь пунктов. Среди них — злоупотребление исполнительной властью, препятствие правосудию, угроза вторжения в суверенные страны, давление на СМИ и критиков, коррупция, учреждение «незаконных органов» и предоставление Илону Маску полномочий, якобы нарушающих Конституцию, через структуру DOGE, созданную по инициативе Трампа.