Назакет Мамедовой вынесли суровый приговор, а Самиру Алиеву пожалели

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по уголовному делу бывшего директора филиала Premium Bank Назакет Мамедовой и главного кассира того же филиала Самиры Алиевой, обвиняемых в присвоении около полумиллиона средств банка.

Как сообщает haqqin.az, на процессе под председательством судьи Эльдара Исмаилова был оглашен приговор. Назакет Мамедова была приговорена к 7 годам лишения свободы и взята под стражу в зале суда.

Самире Алиевой назначено условное наказание с испытательным сроком в 2 года.

Отметим, что в ходе расследования, проведенного Главным управлением по борьбе с коррупцией при генпрокуроре, было установлено, что Мамедханова, занимая должность директора филиала №5 Premium Bank, в период с 8 по 23 мая прошлого года, воспользовавшись своим служебным положением, присвоила 461 170 манатов. В этом ей помогала Самира Алиева, работавшая главным кассиром в том же филиале. Последняя перевела 461 170 манатов с банковского счета Мамедхановой через мобильный номер, зарегистрированный в системе «M10», приобретая криптовалюту у разных лиц. Затем средства были размещены на ее счете на платформе Binance.com, где осуществляются операции купли-продажи криптовалют. Обеим женщинам предъявлены обвинения по статьям 179.3.2 (присвоение или растрата в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и 313 (служебный подлог) УК Азербайджана.

В качестве потерпевшей стороны по делу признан Premium Bank.