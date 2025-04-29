Европа снова со светом

Во вторник утром в Испании, Португалии и Франции практически полностью восстановили подачу электроэнергии после масштабных перебоев, охвативших ряд регионов накануне.
Об этом сообщают европейские СМИ.
По данным оператора Red Electrica, электроснабжение на материковой части Испании восстановлено на 99%. Однако ущерб экономике может оказаться значительным. Газета The Objective оценивает возможные потери до €1 млрд, учитывая остановку предприятий в промышленном и сервисном секторах.
В Португалии восстановлена подача электричества примерно у 80% населения, сообщил премьер-министр Луиш Монтенегру, добавив, что сбой, вероятно, начался в Испании.
Премьер Испании Педро Санчес пообещал, что причины отключения будут детально расследованы, и призвал не делать преждевременных выводов.
Во Франции подача электричества также полностью восстановлена в регионах, где ранее произошел блэкаут.
Напомним, 28 апреля перебои с электроснабжением были зафиксированы в нескольких странах Европы. Сбои затронули работу транспорта, интернета, связи и инфраструктуры.