Европа снова со светом

По данным оператора Red Electrica, электроснабжение на материковой части Испании восстановлено на 99%. Однако ущерб экономике может оказаться значительным. Газета The Objective оценивает возможные потери до €1 млрд, учитывая остановку предприятий в промышленном и сервисном секторах.

Об этом сообщают европейские СМИ.

Во вторник утром в Испании, Португалии и Франции практически полностью восстановили подачу электроэнергии после масштабных перебоев, охвативших ряд регионов накануне.

В Португалии восстановлена подача электричества примерно у 80% населения, сообщил премьер-министр Луиш Монтенегру, добавив, что сбой, вероятно, начался в Испании.

Премьер Испании Педро Санчес пообещал, что причины отключения будут детально расследованы, и призвал не делать преждевременных выводов.

Во Франции подача электричества также полностью восстановлена в регионах, где ранее произошел блэкаут.

Напомним, 28 апреля перебои с электроснабжением были зафиксированы в нескольких странах Европы. Сбои затронули работу транспорта, интернета, связи и инфраструктуры.