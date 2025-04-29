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Новая эпоха в Канаде: «старым отношениям с США конец»

11:47 550

Премьер-министр Канады Марк Карни выступил в Оттаве с первым заявлением после победы его Либеральной партии на парламентских выборах.

В своей речи он затронул отношения Канады и США, которые ухудшились после заявлений президента Дональда Трампа о «51-м штате», а также развязанной им тарифной войны, передает Reuters.

«Нашим старым отношениям с Соединенными Штатами, основанные на неуклонном углублении интеграции, пришел конец. Система открытой мировой торговли, основанная на Соединенных Штатах, система, на которую Канада полагалась со времен Второй мировой войны, система, которая, хотя и не идеальная, помогала обеспечить процветание нашей страны в течение десятилетий, закончилась», - сказал Карни.

Он назвал текущую ситуацию «трагедией», но добавил, что «такова наша новая реальность». Карни сказал, что ближайшие месяцы будут сложными и потребуют жертв.

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