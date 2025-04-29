Большинство одесситов «не связывают будущее города с киевскими властями», заявил помощник президента России Николай Патрушев. По его словам, «жители украинских регионов, включая причерноморские территории, должны самостоятельно определять свое будущее». «И вряд ли они связывают свою судьбу с неонацизмом. Безвольно подчиняться киевской нелегитимной власти они не хотят», – заявил Патрушев.

Он также заявил, что страны Североатлантического альянса на учениях у границ России «отрабатывают захват Калининградской области»: «Второй год подряд НАТО проводит вблизи наших границ самые масштабные за последние десятилетия учения, на которых отрабатывает сценарии захвата Калининградской области, блокирования судоходства на Балтике и в Черном море, превентивных ударов по местам постоянного базирования российских сил ядерного сдерживания».

По словам Патрушева, силы стран Североатлантического альянса «тренируются наступать на территории от Вильнюса до Одессы». Также Патрушев отметил, что безопасности России «открыто угрожают премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Марк Рютте».

При этом помощник президента России заявил о стремлении Великобритании «получить влияние в Черноморском регионе». В частности, Лондон уже сформировал «противоминную коалицию», а сейчас хочет сопровождать торговые корабли своим военно-морским флотом, сказал Патрушев.

До этого он заявлял о намерении Великобритании и ряда стран Евросоюза «перекрыть России доступ к морям и парализовать работу портов в Ленинградской и Калининградской областях». При этом Патрушев пригрозил, что подобные попытки встретят «адекватный и соразмерный отпор».

«Если же дипломатические или правовые инструменты не возымеют действия, то безопасность российского судоходства будет готов обеспечить наш военно-морской флот. Горячим головам в Лондоне или Брюсселе нужно это четко понимать», сказал он тогда.

Страны НАТО начали готовиться к возможной войне с Россией в 2024 году. В крупнейших с 1988 года учениях Североатлантического альянс Steadfast Defender 2024 («Стойкий защитник — 2024») приняли участие свыше 90 тыс. военнослужащих, более 50 кораблей, включая авианосцы и эсминцы, более 80 самолетов, вертолетов и беспилотников, а также более 1,1 тыс. боевых машин, включая 133 танка и 533 боевые машины пехоты.

Эти маневры были частью подготовки к возможной российской агрессии и охватили страны всей Европы, включая Великобританию, Германию, Венгрию, Грецию, Польшу, Финляндию, Швецию и другие.

Генсек НАТО Марк Рютте предупреждал президента РФ Владимира Путина о «сокрушительном ответе» со стороны альянса в случае агрессии против его членов. «Если кто-то совершит ошибку и решит, что нападение на Польшу или любого из наших союзников останется безнаказанным, он столкнется со всей мощью альянса. Наш ответ будет сокрушительным. Это должно быть предельно ясно Владимиру Путину и всем, кто решится атаковать нас», — говорил Рютте.