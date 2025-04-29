Фронт без грязи. Украинцы ждут наступление русских

Несмотря на то, что ВСУ удалось удерживать линию фронта в предыдущие месяцы, лето может изменить ситуацию не в их пользу. Весеннее наступление российской армии уже в разгаре, и улучшение погодных условий может его ускорить. По словам украинских военных, Россия перегруппировывается и готовит следующий этап атак, несмотря на значительные потери.

Из-за потепления украинские силы могут столкнуться с серьезными трудностями на фронте — земля становится тверже, а листья на деревьях существенно снижают видимость для беспилотников.

Сдерживать наступление помогают беспилотники: дроны с тепловизорами отслеживают движение, а ударные дроны наносят удары до того, как враг достигает позиций. Командир 15-й бригады с позывным Корсар рассказал, что беспилотники ответственны за 85% потерь российских сил в этом районе. Однако по мере появления листвы эффективность этой технологии снижается. На северо-востоке, где много деревьев, российские войска получают больше укрытий, чем зимой. Завершение так называемого «сезона грязи» также упрощает передвижение тяжелой техники, что уже видно по возобновившимся механизированным атакам.

Российская армия истощена. Многие подразделения сражаются без перерыва более двух лет. Логистика деградировала, а новые рекруты не интегрированы в боевые группы. Это ослабляет наступательные возможности Москвы, но, по мнению аналитиков, Украина может столкнуться с еще большим давлением. Военный аналитик Франц-Штефан Гади предупреждает, что, несмотря на временную стабилизацию, артиллерийские запасы Киева истощаются. Помощь от США может закончиться, а Европа не успевает компенсировать дефицит боеприпасов. Это может снизить интенсивность украинской обороны, даже если страна наращивает производство дронов. Гади подчеркивает: удары беспилотников не могут бесконечно компенсировать нехватку пехоты.

На линии фронта в районе Покровска украинские силы сдерживают натиск, но признают, что у России есть план выйти к административным границам Донецкой и Днепропетровской областей к 9 мая. На северо-востоке, у реки Оскол, артиллерийские подразделения Украины удерживают позиции, чтобы не дать войскам РФ захватить трассу R79 и приблизиться к Купянску.

Ожесточенные бои продолжаются в лесополосах и разрушенных селах. Россияне используют не только БМП, но и квадроциклы, мотоциклы и даже гражданские автомобили. Командир с позывным Сергей отмечает: «Они занимают позицию — мы контратакуем. Все постоянно меняется. Это борьба туда-сюда».

Украинские солдаты критикуют международные усилия по мирному урегулированию. По их словам, предложение, при котором Украина должна уступить Крым и еще четыре области, легитимизирует захват территорий силой. Один из бойцов говорит: «Это наша земля. Трамп не должен решать, где проходят наши границы».

На востоке, по данным ISW, Москва готовится к новому этапу наступления с измененной тактикой — массовым использованием мотоциклов, чтобы усложнить работу украинских дронов.

Бои охватили прифронтовые населенные пункты. В Двуречной после недавних атак почти не осталось уцелевших зданий. Местные жители вынуждены самостоятельно выносить погибших из-под обломков. По словам мэра Купянска Андрея Беседина, район за месяц пережил более 1500 артиллерийских ударов. Несмотря на это, около 750 человек все еще остаются в зоне боевых действий. Оператор дрона Алекс подчеркивает: «Как только они видят слабость — сразу атакуют». В мастерских украинские бойцы продолжают собирать и настраивать дроны — от разведывательных до ударных. Один из них, Роман с позывным «Кедр», говорит: «В 2014 дронов не было. В 2022 — было мало. А сейчас они — везде».

Местные жители, как и военные, не хотят возвращения российской оккупации. Людмила Ермоленко из Шевченково вспоминает: «Они были здесь шесть месяцев. Даже за водой нужно было просить разрешение. Мы верим, что армия удержит нас».