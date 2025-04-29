Румыния подняла в небо истребители из-за атаки русских дронов

В ночь на 29 апреля Румыния подняла в воздух истребители F-16 и Eurofighter на фоне массированной атаки российских дронов на приграничные районы Украины.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии.

Около 23:30 в румынском округе Тульча была объявлена воздушная тревога через систему RO-ALERT. Системы мониторинга фиксировали ситуацию в воздушном пространстве.

На патрулирование были отправлены два румынских F-16 и два итальянских Eurofighter, находившиеся в службе воздушной полиции. После завершения операции боевые самолеты вернулись на свои базы около 04:50 утра.