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Румыния подняла в небо истребители из-за атаки русских дронов

12:01 387

В ночь на 29 апреля Румыния подняла в воздух истребители F-16 и Eurofighter на фоне массированной атаки российских дронов на приграничные районы Украины.

Об этом сообщило Министерство обороны Румынии.

Около 23:30 в румынском округе Тульча была объявлена воздушная тревога через систему RO-ALERT. Системы мониторинга фиксировали ситуацию в воздушном пространстве.

На патрулирование были отправлены два румынских F-16 и два итальянских Eurofighter, находившиеся в службе воздушной полиции. После завершения операции боевые самолеты вернулись на свои базы около 04:50 утра.

Министерство обороны Румынии уточнило, что один из российских беспилотников, задействованных в атаке в Украину, на очень короткое время мог пересечь румынское воздушное пространство на глубину до 500 метров. Однако последний контакт с дроном был зафиксирован уже на территории Украины.

Минобороны Румынии осудило атаки России как незаконные и противоречащие международному праву, и сообщило о проверке возможных мест падения обломков на своей территории.

28 апреля вечером Россия атаковала Украину более чем 100 ударными дронами с разных направлений. В ряде областей, включая Киев, была объявлена воздушная тревога.

По данным Воздушных сил Украины, в окрестностях Киева и над столицей было зафиксировано 11 вражеских беспилотников — из них 9 были сбиты, а 2 потеряны с радиолокационного сопровождения.

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