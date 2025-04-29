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Америка блокирует передачу Украине танков

12:01 798

Австралия задерживает передачу Украине обещанных танков M1A1 Abrams в рамках пакета военной помощи на $245 млн из-за сопротивления Соединенных Штатов, которые не дают разрешения на отправку бронетехники, передает ABC.

Австралийский парк из 59 списанных танков M1A1 Abrams был приобретен в 2007 году, но ни разу не был развернут в зоне боевых действий. На смену им приходят более новые боевые танки M1A2, которые имеют 120-миллиметровую пушку.

Сообщается, что впервые осложнения с передачей танков возникли в прошлом месяце, когда президент США Дональд Трамп временно заморозил военную помощь Украине. Сейчас представители австралийского оборонного ведомства, знакомые с ситуацией, утверждают, что процесс еще больше усложняется из-за того, что формальное разрешение, которое должно быть предоставлено США перед тем, как танки могут быть переданы другой стране, еще не получено.

«Мы начинаем сомневаться, действительно ли украинцы хотят эти машины - крыша танка является самым слабым местом Abrams, а это война беспилотников», - сказал неназванный представителей оборонного ведомства.

Телеканал напоминает, что Пентагон в прошлом году предостерегал Австралию от передачи устаревших танков из-за логистических расходов и трудностей с обслуживанием техники в Украине.

Однако представитель Министерства обороны в интервью ABC заявил, что «Австралия остается на пути к выполнению плана поставки M1A1 Abrams в 2025 году, процесс экспорта M1A1 продолжается».

В октябре 2024 года сообщалось, что Австралия отправит в Украину 49 танков Abrams, которые скоро будут списаны, в рамках пакета военной помощи стоимостью $245 млн. Передача Австралией своих устаревших «Абрамсов» в третью страну требует разрешения США в соответствии с Международными правилами торговли оружием (ITAR).

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