Нефть ушла в минус

Во вторник, 29 апреля, цены на нефть снижаются, так как инвесторы прогнозируют замедление роста спроса на фоне продолжающегося торгового противостояния между США и Китаем.

Утром фьючерсы на нефть Brent подешевели на 0,97%, до 65,22 долларов за баррель, а WTI — на 1,02%, до 61,42 долларов за баррель. Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light понизилась на 1,34 долларов или 1,95% - до 67,21 долларов за баррель. В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 70 долларов.

«Рынки напряженно следят за переговорами между Вашингтоном и Пекином, осознавая, что ухудшение отношений между двумя крупнейшими экономиками мира может спровоцировать глобальную рецессию», — отметила Приянка Сачдева, аналитик Phillip Nova.

Эксперт считает, что неопределенность в отношении будущего спроса и отсутствие явных признаков его восстановления в Китае продолжат давить на нефтяные котировки».

По данным опроса Reuters, большинство экономистов считают высоким риск рецессии мировой экономики в 2025 году, подчеркивая негативное влияние торговых пошлин, введенных президентом США Дональдом Трампом, на деловой климат.

Barclays в понедельник понизил прогноз цены Brent на 2025 год на 4 доллара, до 70 долларов за баррель, сославшись на эскалацию торгового конфликта и изменения в политике добычи ОПЕК+. По оценке банка, это приведет к избытку предложения в 1 млн баррелей в сутки в текущем году.

Три источника в ОПЕК+ сообщили Reuters, что ряд членов альянса выступят за ускорение наращивания добычи в июне — второй месяц подряд, на фоне разногласий внутри картеля по поводу соблюдения квот.

«Значительное падение цен на нефть становится все более вероятным, если экспортеры увеличат добычу», — написал в аналитической записке эксперт по нефти Филип Верлегер.