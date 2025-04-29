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«Говорит много ерунды». Новое правило в Белом доме

12:18 562

Советники президента США Дональда Трампа исполняют его распоряжения только после того, как он повторяет их второй раз.

Об этом пишет The Atlantic в материале, посвященном возвращению Трампа на второй срок.

По словам собеседников издания, среди сотрудников сложилось неофициальное правило: выполнять указания президента только после их повторного озвучивания, поскольку Трамп «говорит много ерунды». Это позволяет избежать поспешных действий на основе необдуманных или эмоциональных заявлений.

В качестве примера The Atlantic приводит историю с Центром Кеннеди, который вручает ежегодные награды за вклад в американскую культуру. В свой первый срок Трамп проигнорировал мероприятия Центра, а некоторые лауреаты отказались встречаться с ним.

На втором сроке Трамп решил назначить себя председателем Центра Кеннеди, ранее эту должность занимал филантроп Дэвид Рубенштейн. Трамп приказал советнику «позвонить Рубенштейну и сказать, что он уволен», но помощники начали действовать только после того, как президент повторил приказ. В феврале 2025 года Трамп уволил большую часть совета директоров и официально занял пост председателя Центра.

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