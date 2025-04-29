«Говорит много ерунды». Новое правило в Белом доме

Об этом пишет The Atlantic в материале, посвященном возвращению Трампа на второй срок.

Советники президента США Дональда Трампа исполняют его распоряжения только после того, как он повторяет их второй раз.

По словам собеседников издания, среди сотрудников сложилось неофициальное правило: выполнять указания президента только после их повторного озвучивания, поскольку Трамп «говорит много ерунды». Это позволяет избежать поспешных действий на основе необдуманных или эмоциональных заявлений.

В качестве примера The Atlantic приводит историю с Центром Кеннеди, который вручает ежегодные награды за вклад в американскую культуру. В свой первый срок Трамп проигнорировал мероприятия Центра, а некоторые лауреаты отказались встречаться с ним.

На втором сроке Трамп решил назначить себя председателем Центра Кеннеди, ранее эту должность занимал филантроп Дэвид Рубенштейн. Трамп приказал советнику «позвонить Рубенштейну и сказать, что он уволен», но помощники начали действовать только после того, как президент повторил приказ. В феврале 2025 года Трамп уволил большую часть совета директоров и официально занял пост председателя Центра.