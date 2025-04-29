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Кремль ждет реакции Киева

12:25 541

Ответа на предложенное президентом РФ Владимиром Путиным майское «перемирие» от украинских властей нет, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что Путин несколько раз говорил о готовности России начать переговоры без предварительных условий.

«Сложности с легитимностью киевского режима есть, но интересы мирного урегулирования превыше всего», — утверждает представитель Кремля.

По словам Пескова, пока «очень трудно понять», собирается ли Украина присоединяться к перемирию: «Президент Путин проявил жест доброй воли и вчера объявил о том, что на праздник победы будет объявлено временное перемирие. Реакции от киевского режима мы не услышали до сих пор».

Накануне Владимир Путин объявил, что Россия односторонне остановит боевые действия с 0:00 мск с 7 на 8 мая и до 0:00 с 10 на 11 мая. Решение было принято в честь празднования 80-летия Победы. Кремль говорил, что Россия ожидает от Украины сигнала о готовности возобновить прямые переговоры. Президент Украины Владимир Зеленский накануне назвал предложение России о перемирии манипуляцией. Он считает, что прекращение огня должно действовать на постоянной основе, как минимум 30 дней.

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