Украину могут обогнать на пути в Евросоюз

Об этом заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью Europa Libera Moldova.

Европейский Союз может отделить процесс вступления Молдовы от Украины из-за того, что Венгрия препятствует началу переговоров с Киевом.

«Я не могу исключить разделения Украины и Молдовы на пути к членству в ЕС уже в июне», — сказала Кос, отметив, что 27 стран ЕС не возражают против начала первого переговорного кластера с Молдовой.

По словам еврокомиссара, только Венгрия блокирует переговоры с Украиной, выдвигая политические условия, в том числе требование о расширении прав венгерского меньшинства.

До сих пор Украину и Молдову рассматривали как единый тандем на пути к членству в ЕС. В 2023 году все 27 стран-членов поддержали начало переговоров с обеими странами, но ни один кластер пока не был открыт.

Кос выразила сожаление, что Венгрия политизирует процесс, несмотря на то, что, по ее словам, Украина «сделала достаточно» и продемонстрировала готовность к компромиссам.

Марта Кос не исключает, что Молдова может вступить в ЕС до 2029 года, то есть до окончания ее мандата в Еврокомиссии. Она подчеркнула, что если ЕС не примет ни одного нового члена за текущий период, это будет рассматриваться как провал.

«Молдова — действительно образцовый ученик. Они ощущают исторический момент», — отметила Кос.

Пока Венгрия блокирует открытие переговорных кластеров для Украины, Молдова может первой открыть «кластер 1 — Основополагающие вопросы», что фактически разделит два государства в процессе интеграции.

На этом фоне премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина показывает самые высокие темпы интеграции среди всех стран-кандидатов. В Еврокомиссии также подтвердили, что скрининг проходит с беспрецедентной скоростью.

Тем временем премьер-министр Венгрии Виктор Орбан организовал общественный опрос по вопросу вступления Украины в ЕС и публично проголосовал против.