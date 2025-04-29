USD 1.7000
EUR 1.9345
RUB 2.0578
Подписаться на уведомления
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
Новость дня
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

В Сирии вспыхнули новые бои: есть жертвы

видео
12:46 244

Во вторник, 29 апреля, в южном пригороде Дамаска Джарамана вспыхнули вооруженные столкновения между сирийскими силами безопасности и друзскими вооруженными группировками, сообщает Анадолу.

По информации источников издания, отряды друзов открыли огонь по правительственным силам из тяжелого вооружения.

Согласно данным органов безопасности, в ходе боев погибли двое человек, еще восемь получили ранения.

Для стабилизации обстановки власти направили в район конфликта дополнительные силы и ужесточили меры безопасности.

При этом израильские СМИ пишут, что в результате столкновений погибли по меньшей мере четыре бойца друзских группировок. Причиной напряженности стало распространение в социальных сетях записи, которая, как утверждается, принадлежит друзскому шейху, и содержит оскорбления в адрес Пророка Мухаммеда.

Друзы — это этноконфессиональная группа арабов на Ближнем Востоке. Они исповедуют особую монотеистическую религию на основе шиизма исмаилитского толка с элементами неоплатонизма, гностицизма и иудаизма. Сирия — основной центр проживания друзов. Их в стране около 700 тыс. человек, или примерно 3% населения. Друзы составляют третье крупнейшее по численности этноконфессиональное меньшинство Сирии после курдов и алавитов.

В Сирии вспыхнули новые бои: есть жертвы
В Сирии вспыхнули новые бои: есть жертвы видео
12:46 245
Кремль ждет реакции Киева
Кремль ждет реакции Киева
12:25 544
Нефть ушла в минус
Нефть ушла в минус
12:14 843
У России разыгрался аппетит: Одесса, Черное море…
У России разыгрался аппетит: Одесса, Черное море…
11:50 1667
Трамп столкнулся с Китаем и в Суэцком канале
Трамп столкнулся с Китаем и в Суэцком канале наш комментарий; все еще актуально
05:19 3185
Назакет Мамедовой вынесли суровый приговор, а Самиру Алиеву пожалели
Назакет Мамедовой вынесли суровый приговор, а Самиру Алиеву пожалели
11:22 1761
Азербайджан присоединился к проекту Международной научной лунной станции
Азербайджан присоединился к проекту Международной научной лунной станции
10:32 920
Пассажирские хабы: Баку эффективно применяет мировую практику
Пассажирские хабы: Баку эффективно применяет мировую практику
10:34 1693
Глава Минздрава Азербайджана выступил на заседании Шанхайской организации сотрудничества
Глава Минздрава Азербайджана выступил на заседании Шанхайской организации сотрудничества
10:09 648
Индия и Пакистан в шаге от войны
Индия и Пакистан в шаге от войны видео; обновлено 12:29
12:29 1826
Выкрали мертвого Асада. А живого?
Выкрали мертвого Асада. А живого? наш комментарий
06:33 4923

ЭТО ВАЖНО

В Сирии вспыхнули новые бои: есть жертвы
В Сирии вспыхнули новые бои: есть жертвы видео
12:46 245
Кремль ждет реакции Киева
Кремль ждет реакции Киева
12:25 544
Нефть ушла в минус
Нефть ушла в минус
12:14 843
У России разыгрался аппетит: Одесса, Черное море…
У России разыгрался аппетит: Одесса, Черное море…
11:50 1667
Трамп столкнулся с Китаем и в Суэцком канале
Трамп столкнулся с Китаем и в Суэцком канале наш комментарий; все еще актуально
05:19 3185
Назакет Мамедовой вынесли суровый приговор, а Самиру Алиеву пожалели
Назакет Мамедовой вынесли суровый приговор, а Самиру Алиеву пожалели
11:22 1761
Азербайджан присоединился к проекту Международной научной лунной станции
Азербайджан присоединился к проекту Международной научной лунной станции
10:32 920
Пассажирские хабы: Баку эффективно применяет мировую практику
Пассажирские хабы: Баку эффективно применяет мировую практику
10:34 1693
Глава Минздрава Азербайджана выступил на заседании Шанхайской организации сотрудничества
Глава Минздрава Азербайджана выступил на заседании Шанхайской организации сотрудничества
10:09 648
Индия и Пакистан в шаге от войны
Индия и Пакистан в шаге от войны видео; обновлено 12:29
12:29 1826
Выкрали мертвого Асада. А живого?
Выкрали мертвого Асада. А живого? наш комментарий
06:33 4923
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться