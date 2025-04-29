В Сирии вспыхнули новые бои: есть жертвы

Во вторник, 29 апреля, в южном пригороде Дамаска Джарамана вспыхнули вооруженные столкновения между сирийскими силами безопасности и друзскими вооруженными группировками, сообщает Анадолу.

По информации источников издания, отряды друзов открыли огонь по правительственным силам из тяжелого вооружения.

Согласно данным органов безопасности, в ходе боев погибли двое человек, еще восемь получили ранения.

Для стабилизации обстановки власти направили в район конфликта дополнительные силы и ужесточили меры безопасности.

При этом израильские СМИ пишут, что в результате столкновений погибли по меньшей мере четыре бойца друзских группировок. Причиной напряженности стало распространение в социальных сетях записи, которая, как утверждается, принадлежит друзскому шейху, и содержит оскорбления в адрес Пророка Мухаммеда.

Друзы — это этноконфессиональная группа арабов на Ближнем Востоке. Они исповедуют особую монотеистическую религию на основе шиизма исмаилитского толка с элементами неоплатонизма, гностицизма и иудаизма. Сирия — основной центр проживания друзов. Их в стране около 700 тыс. человек, или примерно 3% населения. Друзы составляют третье крупнейшее по численности этноконфессиональное меньшинство Сирии после курдов и алавитов.