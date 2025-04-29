USD 1.7000
EUR 1.9345
RUB 2.0578
Подписаться на уведомления
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
Новость дня
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Сотрудники Минэкологии обошли бакинские рестораны и составили протоколы

12:47 109

В Баку ряд известных ресторанов и банкетных залов оштрафовали за превышение норм выбросов отходов в атмосферу. Ряд из них в последнее время подвергались критике в социальных сетях за шум и сильный запах еды вокруг. Как сообщили haqqin.az в Министерстве экологии и природных ресурсов, сотрудники 11-го Регионального управления экологии и природных ресурсов совместно с Группой мониторинга загрязнения окружающей среды провели очередные проверки объектов общественного питания и ресторанов Баку.

Пресс-секретарь министерства Ирада Ибрагимова сообщила, что в ходе мониторинга и измерений установлено: в ресторанах и банкетных залах Xəmsə, Ağ Çiçəyim, Afrodita Palace, Arzu, Şahzadə, Leyla Plaza, Kolissa Hall, White Palace, Qızıl Qaya, Golden Baku, Baku Castle, Qəbələ-Xanlar, Xankəndi, Çətir, Alaçatı Mood, Kafe Faiq, Tovuz Manqal, 3 Mərtəbə, Sunrise объем выбросов отходов в атмосферу превышает установленные нормы.

«По выявленным нарушениям в отношении уполномоченных представителей объектов составлены протоколы, и принимаются меры для наложения штрафа в размере 2500 манат на каждое заведение», — добавила она.

В Сирии вспыхнули новые бои: есть жертвы
В Сирии вспыхнули новые бои: есть жертвы видео
12:46 247
Кремль ждет реакции Киева
Кремль ждет реакции Киева
12:25 545
Нефть ушла в минус
Нефть ушла в минус
12:14 845
У России разыгрался аппетит: Одесса, Черное море…
У России разыгрался аппетит: Одесса, Черное море…
11:50 1670
Трамп столкнулся с Китаем и в Суэцком канале
Трамп столкнулся с Китаем и в Суэцком канале наш комментарий; все еще актуально
05:19 3186
Назакет Мамедовой вынесли суровый приговор, а Самиру Алиеву пожалели
Назакет Мамедовой вынесли суровый приговор, а Самиру Алиеву пожалели
11:22 1763
Азербайджан присоединился к проекту Международной научной лунной станции
Азербайджан присоединился к проекту Международной научной лунной станции
10:32 920
Пассажирские хабы: Баку эффективно применяет мировую практику
Пассажирские хабы: Баку эффективно применяет мировую практику
10:34 1693
Глава Минздрава Азербайджана выступил на заседании Шанхайской организации сотрудничества
Глава Минздрава Азербайджана выступил на заседании Шанхайской организации сотрудничества
10:09 648
Индия и Пакистан в шаге от войны
Индия и Пакистан в шаге от войны видео; обновлено 12:29
12:29 1829
Выкрали мертвого Асада. А живого?
Выкрали мертвого Асада. А живого? наш комментарий
06:33 4923

ЭТО ВАЖНО

В Сирии вспыхнули новые бои: есть жертвы
В Сирии вспыхнули новые бои: есть жертвы видео
12:46 247
Кремль ждет реакции Киева
Кремль ждет реакции Киева
12:25 545
Нефть ушла в минус
Нефть ушла в минус
12:14 845
У России разыгрался аппетит: Одесса, Черное море…
У России разыгрался аппетит: Одесса, Черное море…
11:50 1670
Трамп столкнулся с Китаем и в Суэцком канале
Трамп столкнулся с Китаем и в Суэцком канале наш комментарий; все еще актуально
05:19 3186
Назакет Мамедовой вынесли суровый приговор, а Самиру Алиеву пожалели
Назакет Мамедовой вынесли суровый приговор, а Самиру Алиеву пожалели
11:22 1763
Азербайджан присоединился к проекту Международной научной лунной станции
Азербайджан присоединился к проекту Международной научной лунной станции
10:32 920
Пассажирские хабы: Баку эффективно применяет мировую практику
Пассажирские хабы: Баку эффективно применяет мировую практику
10:34 1693
Глава Минздрава Азербайджана выступил на заседании Шанхайской организации сотрудничества
Глава Минздрава Азербайджана выступил на заседании Шанхайской организации сотрудничества
10:09 648
Индия и Пакистан в шаге от войны
Индия и Пакистан в шаге от войны видео; обновлено 12:29
12:29 1829
Выкрали мертвого Асада. А живого?
Выкрали мертвого Асада. А живого? наш комментарий
06:33 4923
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться