Сотрудники Минэкологии обошли бакинские рестораны и составили протоколы

В Баку ряд известных ресторанов и банкетных залов оштрафовали за превышение норм выбросов отходов в атмосферу. Ряд из них в последнее время подвергались критике в социальных сетях за шум и сильный запах еды вокруг. Как сообщили haqqin.az в Министерстве экологии и природных ресурсов, сотрудники 11-го Регионального управления экологии и природных ресурсов совместно с Группой мониторинга загрязнения окружающей среды провели очередные проверки объектов общественного питания и ресторанов Баку.

Пресс-секретарь министерства Ирада Ибрагимова сообщила, что в ходе мониторинга и измерений установлено: в ресторанах и банкетных залах Xəmsə, Ağ Çiçəyim, Afrodita Palace, Arzu, Şahzadə, Leyla Plaza, Kolissa Hall, White Palace, Qızıl Qaya, Golden Baku, Baku Castle, Qəbələ-Xanlar, Xankəndi, Çətir, Alaçatı Mood, Kafe Faiq, Tovuz Manqal, 3 Mərtəbə, Sunrise объем выбросов отходов в атмосферу превышает установленные нормы.

«По выявленным нарушениям в отношении уполномоченных представителей объектов составлены протоколы, и принимаются меры для наложения штрафа в размере 2500 манат на каждое заведение», — добавила она.