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10-я Региональная менторская программа Femmes Digitales вдохновила девочек в Гяндже

12:59 439

26 апреля Femmes Digitales – Общественное объединение «Поддержка женщин в сфере технологий» успешно организовало юбилейную, 10-ю региональную конференцию STARTECH в №2 Гянджинском региональном центре ASAN xidmət.

Цель мероприятия заключалась в расширении доступа к цифровому образованию и вдохновении школьниц из сельских районов на изучение технологий и инноваций как будущего карьерного пути.

Конференция прошла при организационной поддержке ASAN xidmət и Министерства науки и образования и собрала 70–80 девочек в возрасте от 12 до 16 лет из Гянджи и ближайших деревень. Программа была реализована при финансовой поддержке PASHA TECHNOLOGY, BESTCOMP Group, Fominov Consulting, B.EST Solutions и STEP IT Academy, мастер-классы по робототехнике и искусственному интеллекту провели ведущие отраслевые эксперты. Организационная поддержка была обеспечена со стороны компании Bloom Group, а информационная поддержка — со стороны журнала InfoCity.

Конференция началась с приветственной речи Фарида Ягубова - директора №2 Гянджинского регионального центра ASAN xidmət. Затем участницы приняли участие в энергичной ознакомительной сессии, за которой последовало вдохновляющее выступление про наставников, поделившихся своими историями пути в мир технологий. Девочки исследовали будущее профессий — узнали, какие из них будут развиваться, а какие исчезнут.

Кульминацией дня стал мастер-класс «Приключения искусственного интеллекта в реальной жизни», где участницы узнали, как ИИ уже сегодня меняет различные отрасли. Девочки экспериментировали с созданием промптов для ChatGPT, писали тексты песен и создавали мелодии с помощью ИИ-инструментов. В практической сессии «Робототехника для девочек!», организованной STEP IT Academy, участницы собирали роботов, программировали их и тестировали свои коды, убедившись, что технологии доступны, интересны и понятны.

Яна Кримпе, основательница и председатель Femmes Digitales: «Видеть, как так много талантливых девочек из регионов Азербайджана открывают для себя мир технологий — это именно то, зачем мы создали Femmes Digitales. Наш 10-й региональный STARTECH в Гяндже стал настоящей вехой — не только благодаря рекордному числу наставников (16 человек), но и благодаря невероятно положительной обратной связи от самих участниц. Их энтузиазм, любопытство и уверенность росли на глазах. Это событие еще раз доказало, что такие инициативы жизненно необходимы. Когда реальные истории успеха и практические знания доходят до регионов, девочки начинают видеть для себя новые пути и перспективы. Мы показываем этим девочкам, что будущее технологий — в их руках. Я горжусь тем, что мы строим вместе: сообщество, где каждая девочка, независимо от того, откуда она родом, может видеть себя лидером, новатором в центре перемен цифрового мира».

Мероприятие STARTECH 2025 укрепило цифровую грамотность участниц и расширило их понимание карьерных возможностей в области STEM как в Азербайджане, так и за рубежом. Особое внимание было уделено образовательным путям в области ИКТ и поощрению девочек к большим мечтам о будущем в технологиях. В очередной раз региональная программа показала свою эффективность как мощная платформа для пробуждения интереса к технологиям среди школьниц из сельских районов. Программа предоставила вдохновляющие примеры, практические цифровые навыки и укрепила уверенность участниц в своих силах.

О региональной программе STARTECH

Запущенная в 2016 году инициатива STARTECH охватила более 3000 школьниц по всему Азербайджану с региональными мероприятиями в Масаллы, Габале, Губе, Шемахе, Мингячевире, Ленкорани, Исмаиллы, Шеки, Нахчыване и теперь в Гяндже. Программа играет важную роль в поощрении девушек к получению профессионального и высшего образования в области информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) через наставничество, примеры из реальной жизни и интерактивного обучения.

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