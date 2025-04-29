10-я Региональная менторская программа Femmes Digitales вдохновила девочек в Гяндже

Конференция прошла при организационной поддержке ASAN xidmət и Министерства науки и образования и собрала 70–80 девочек в возрасте от 12 до 16 лет из Гянджи и ближайших деревень. Программа была реализована при финансовой поддержке PASHA TECHNOLOGY, BESTCOMP Group, Fominov Consulting, B.EST Solutions и STEP IT Academy, мастер-классы по робототехнике и искусственному интеллекту провели ведущие отраслевые эксперты. Организационная поддержка была обеспечена со стороны компании Bloom Group, а информационная поддержка — со стороны журнала InfoCity.

Конференция началась с приветственной речи Фарида Ягубова - директора №2 Гянджинского регионального центра ASAN xidmət. Затем участницы приняли участие в энергичной ознакомительной сессии, за которой последовало вдохновляющее выступление про наставников, поделившихся своими историями пути в мир технологий. Девочки исследовали будущее профессий — узнали, какие из них будут развиваться, а какие исчезнут.

Кульминацией дня стал мастер-класс «Приключения искусственного интеллекта в реальной жизни», где участницы узнали, как ИИ уже сегодня меняет различные отрасли. Девочки экспериментировали с созданием промптов для ChatGPT, писали тексты песен и создавали мелодии с помощью ИИ-инструментов. В практической сессии «Робототехника для девочек!», организованной STEP IT Academy, участницы собирали роботов, программировали их и тестировали свои коды, убедившись, что технологии доступны, интересны и понятны.

Яна Кримпе, основательница и председатель Femmes Digitales: «Видеть, как так много талантливых девочек из регионов Азербайджана открывают для себя мир технологий — это именно то, зачем мы создали Femmes Digitales. Наш 10-й региональный STARTECH в Гяндже стал настоящей вехой — не только благодаря рекордному числу наставников (16 человек), но и благодаря невероятно положительной обратной связи от самих участниц. Их энтузиазм, любопытство и уверенность росли на глазах. Это событие еще раз доказало, что такие инициативы жизненно необходимы. Когда реальные истории успеха и практические знания доходят до регионов, девочки начинают видеть для себя новые пути и перспективы. Мы показываем этим девочкам, что будущее технологий — в их руках. Я горжусь тем, что мы строим вместе: сообщество, где каждая девочка, независимо от того, откуда она родом, может видеть себя лидером, новатором в центре перемен цифрового мира».