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Маск забеспокоился за Китай

13:03 1166

Миллиардер Илон Маск считает демографический коллапс самой серьезной проблемой Китая в долгосрочной перспективе.

«Это касается практически каждой страны на Земле», — написал бизнесмен в соцсети Х. Он назвал падение уровня рождаемости в Китае экзистенциальной проблемой.

Так Илон Маск прокомментировал исследование Pew Research Center. В нем говорится, что население КНР сокращается третий год подряд, и смертность превышает рождаемость. В 2024 году, по данным специалистов, население КНР сократилось на 1,39 млн человек и составило 1,408 млрд.

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