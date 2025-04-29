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Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Кавелашвили и Пашинян обсудили мирное соглашение

обновлено 14:18
14:18 865

Президент Грузии Михаил Кавелашвили в рамках своего официального визита в Армению провел переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном.

Кавелашвили подчеркнул, что Грузия остается неизменным сторонником установления прочного мира и стабильности на Южном Кавказе, выразив готовность углублять региональное сотрудничество по всем направлениям.

«Надеемся, что в ближайшее время Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение, что выведет позитивную динамику развития Южного Кавказа и повысит привлекательность региона на качественно новый уровень», — сказал он.

Кавелашвили также поблагодарил Армению за поддержку территориальной целостности Грузии и политики непризнания.

«Мы остаемся приверженными политике мирного урегулирования конфликта, основанной на деоккупации Россией двух регионов Грузии, а также на задачах примирения и вовлечения населения, разделенного линией оккупации», — заявил он.

Напомним, что по инициативе грузинской стороны 17 апреля в Тбилиси состоялась встреча заместителей министров иностранных дел Армении, Грузии и Азербайджана, посвященная перспективам регионального сотрудничества.

*** 13:05

Президент Грузии Михаил Кавелашвили в рамках официального визита в Армению встретился с коллегой Ваагном Хачатуряном.

В ходе переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества и перспективы расширения диалога в регионе Южного Кавказа.

Кавелашвили поблагодарил армянского коллегу за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.

Он также подчеркнул, что недавняя трехсторонняя встреча заместителей министров иностранных дел Грузии, Азербайджана и Армении в Тбилиси наглядно подтвердила готовность сторон содействовать диалогу, миру и стабильности в регионе.

Президент Грузии выразил надежду на продолжение работы в формате Тбилиси – Баку – Ереван по линии министерств иностранных дел.

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