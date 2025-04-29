Кавелашвили и Пашинян обсудили мирное соглашение

Президент Грузии Михаил Кавелашвили в рамках своего официального визита в Армению провел переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном.
Кавелашвили подчеркнул, что Грузия остается неизменным сторонником установления прочного мира и стабильности на Южном Кавказе, выразив готовность углублять региональное сотрудничество по всем направлениям.
«Надеемся, что в ближайшее время Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение, что выведет позитивную динамику развития Южного Кавказа и повысит привлекательность региона на качественно новый уровень», — сказал он.
Кавелашвили также поблагодарил Армению за поддержку территориальной целостности Грузии и политики непризнания.
«Мы остаемся приверженными политике мирного урегулирования конфликта, основанной на деоккупации Россией двух регионов Грузии, а также на задачах примирения и вовлечения населения, разделенного линией оккупации», — заявил он.
Напомним, что по инициативе грузинской стороны 17 апреля в Тбилиси состоялась встреча заместителей министров иностранных дел Армении, Грузии и Азербайджана, посвященная перспективам регионального сотрудничества.
*** 13:05
Президент Грузии Михаил Кавелашвили в рамках официального визита в Армению встретился с коллегой Ваагном Хачатуряном.
В ходе переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества и перспективы расширения диалога в регионе Южного Кавказа.
Кавелашвили поблагодарил армянского коллегу за поддержку территориальной целостности и суверенитета Грузии.
Он также подчеркнул, что недавняя трехсторонняя встреча заместителей министров иностранных дел Грузии, Азербайджана и Армении в Тбилиси наглядно подтвердила готовность сторон содействовать диалогу, миру и стабильности в регионе.
Президент Грузии выразил надежду на продолжение работы в формате Тбилиси – Баку – Ереван по линии министерств иностранных дел.