Массовые задержания в Стамбуле

Стамбульская полиция провела массовые задержания накануне Дня трудящихся – 1 мая. В рамках расследования, проводимого прокуратурой Стамбула, было установлено, что некоторые группы призывали к собраниям на площади Таксим и в ее окрестностях.

Сегодня утром Управление по борьбе с терроризмом Стамбульской полиции провело операцию, взяв под стражу 76 человек, всего были выданы ордеры на задержание 84 граждан. В ходе обысков по адресам были изъяты документы и цифровые материалы.

Выяснилось, что некоторые подозреваемые находятся за границей, а другие — в тюрьмах.

26 апреля в рамках масштабной операции, проведенной против Стамбульского муниципалитета (İBB), полиция задержала 47 человек. Среди задержанных оказался старший брат супруги мэра Стамбула Экрема Имамоглу.