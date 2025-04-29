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Нетаньяху раскрыл секретные данные и вызвал гнев спецслужб

13:39 1424

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху раскрыл секретные подробности операции против «Хезболлы», которая проводилась в сентябре 2024 года. Об этом пишет 12-й канал. Выступая на конференции Jewish News Syndicate, Нетаньяху рассказал о деталях атаки с использованием пейджеров.

По его словам, Израиль уничтожил сканирующее устройство, отправленное Ираном в Ливан, когда «Хезболла» заподозрила, что пейджеры заминированы.

«Мы узнали, что «Хезболла» отправила три пейджера для сканирования в Иран. Перед этим мы разбомбили направленный террористам груз, в котором находился специальный проверочный сканнер. Мы смогли избавиться от этого устройства – так же, как и от парня, который обслуживал этот сканнер», — сказал премьер.

В спецслужбах отмечают, что премьер раскрыл совершенно секретную информацию, о которой были осведомлены всего несколько человек. По данным 12-го канала, эти сведения неоднократно подвергались цензуре, так как их раскрытие могло выдать источники разведки. Хотя премьер-министр имеет право рассекречивать материалы, обычно это происходит после согласования со службами безопасности, чтобы избежать ущерба. В данном случае, утверждает телеканал, такой договоренности не было и это вызвало озабоченность среди представителей спецслужб.

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