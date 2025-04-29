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Армия России у границы Днепропетровской области

13:44 1110

Российские войска приблизились к границам Днепропетровской области в районах населенных пунктов Котляровка и Успеновка.

Об этом сообщает проект DeepState, который отслеживает изменения на линии фронта.

По их данным, также зафиксировано продвижение российских войск с юга в направлении трассы на Запорожье — западнее населенного пункта Разлив. Это может указывать на попытки армии РФ перерезать важные пути снабжения и давить на украинскую оборону на этом направлении.

Ситуация на этих участках фронта остается напряженной, бои продолжаются.

На востоке Днепропетровской области, в сторону которой приближается фронт, объявили обязательную эвакуацию семей с детьми, передает «Страна» со ссылкой на сообщение Меживской общины.

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