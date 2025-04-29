USD 1.7000
EUR 1.9345
RUB 2.0578
Подписаться на уведомления
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном
Новость дня
Алиев о дружбе и важных проектах между Азербайджаном и Ираном

Египтяне сократили полеты

13:48 707

Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines почти на треть сократит полетную программу из России на курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада и обратно, сообщил «Известиям» источник в авиаперевозчике. По его словам, перед началом туристического сезона будет отменено 50% рейсов для туроператора Anex Tour, 37% — для Fun & Sun и 21% — для Coral Travel. Ожидается, что эти рейсы будут перераспределены между российскими перевозчиками Azur, «Уральскими авиалиниями» и Red Wings, а также египетскими Egypt Air, Air Cairo и Red Sea Airlines.

Причиной пересмотра расписания источник «Известий» назвал вторичные санкции Евросоюза, которые ограничили возможности по приобретению воздушных судов для компании. Так, AlMasria направила около $100 млн на покупку двух Airbus A321 и двух A330 для эксплуатации на российском рынке. «После перечисления одного из платежей деньги были удержаны на депозитном счете из-за того, что египетскую авиакомпанию упрекнули в работе с РФ. Поэтому в эксплуатацию поступили лишь два самолета, да и то с задержкой более чем на 65 дней», — рассказал собеседник издания. Также, по его словам, на решении сократить полеты в Россию сказались угроза безопасности полетов из-за атак беспилотников и регулярные задержки с отправлением рейсов.

В Росавиации подтвердили, что AlMasria решила сократить количество своих рейсов в Россию по причине периодических сбоев в расписании. «Ситуация находится на контроле специалистов нашего ведомства. При этом агентство не ограничивало работу AlMasria Universal Airlines», — отметили в ведомстве. В Минтрансе заверили, что закрывать допуски египетской авиакомпании не планируется, так как из-за этого могут пострадать пассажиры — билеты уже распроданы до середины лета и пересадить людей на другие рейсы не представляется возможным.

Последняя попытка: США представили окончательный план мира в Украине
Последняя попытка: США представили окончательный план мира в Украине
14:07 1373
В Сирии вспыхнули новые бои: есть жертвы
В Сирии вспыхнули новые бои: есть жертвы видео
13:03 2847
В Забрате все плохо
В Забрате все плохо наш спецреп; все еще актуально
07:03 5376
Нетаньяху раскрыл секретные данные и вызвал гнев спецслужб
Нетаньяху раскрыл секретные данные и вызвал гнев спецслужб
13:39 1426
Али Нагиев о мире и стабильности в Афганистане
Али Нагиев о мире и стабильности в Афганистане
11:04 2110
Выкрали мертвого Асада. А живого?
Выкрали мертвого Асада. А живого? наш комментарий; все еще актуально
06:33 5511
Трамп и Хаменеи зашли в тупик
Трамп и Хаменеи зашли в тупик Реза Фани Язди комментирует для haqqin.az; все еще актуально
06:23 3428
Массовые задержания в Стамбуле
Массовые задержания в Стамбуле
13:01 2179
Нефть ушла в минус
Нефть ушла в минус
12:14 2443
У России разыгрался аппетит: Одесса, Черное море…
У России разыгрался аппетит: Одесса, Черное море…
11:50 3510
Трамп столкнулся с Китаем и в Суэцком канале
Трамп столкнулся с Китаем и в Суэцком канале наш комментарий; все еще актуально
05:19 3507

ЭТО ВАЖНО

Последняя попытка: США представили окончательный план мира в Украине
Последняя попытка: США представили окончательный план мира в Украине
14:07 1373
В Сирии вспыхнули новые бои: есть жертвы
В Сирии вспыхнули новые бои: есть жертвы видео
13:03 2847
В Забрате все плохо
В Забрате все плохо наш спецреп; все еще актуально
07:03 5376
Нетаньяху раскрыл секретные данные и вызвал гнев спецслужб
Нетаньяху раскрыл секретные данные и вызвал гнев спецслужб
13:39 1426
Али Нагиев о мире и стабильности в Афганистане
Али Нагиев о мире и стабильности в Афганистане
11:04 2110
Выкрали мертвого Асада. А живого?
Выкрали мертвого Асада. А живого? наш комментарий; все еще актуально
06:33 5511
Трамп и Хаменеи зашли в тупик
Трамп и Хаменеи зашли в тупик Реза Фани Язди комментирует для haqqin.az; все еще актуально
06:23 3428
Массовые задержания в Стамбуле
Массовые задержания в Стамбуле
13:01 2179
Нефть ушла в минус
Нефть ушла в минус
12:14 2443
У России разыгрался аппетит: Одесса, Черное море…
У России разыгрался аппетит: Одесса, Черное море…
11:50 3510
Трамп столкнулся с Китаем и в Суэцком канале
Трамп столкнулся с Китаем и в Суэцком канале наш комментарий; все еще актуально
05:19 3507
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться