Египтяне сократили полеты

Египетская авиакомпания AlMasria Universal Airlines почти на треть сократит полетную программу из России на курорты Шарм-эль-Шейх и Хургада и обратно, сообщил «Известиям» источник в авиаперевозчике. По его словам, перед началом туристического сезона будет отменено 50% рейсов для туроператора Anex Tour, 37% — для Fun & Sun и 21% — для Coral Travel. Ожидается, что эти рейсы будут перераспределены между российскими перевозчиками Azur, «Уральскими авиалиниями» и Red Wings, а также египетскими Egypt Air, Air Cairo и Red Sea Airlines.

Причиной пересмотра расписания источник «Известий» назвал вторичные санкции Евросоюза, которые ограничили возможности по приобретению воздушных судов для компании. Так, AlMasria направила около $100 млн на покупку двух Airbus A321 и двух A330 для эксплуатации на российском рынке. «После перечисления одного из платежей деньги были удержаны на депозитном счете из-за того, что египетскую авиакомпанию упрекнули в работе с РФ. Поэтому в эксплуатацию поступили лишь два самолета, да и то с задержкой более чем на 65 дней», — рассказал собеседник издания. Также, по его словам, на решении сократить полеты в Россию сказались угроза безопасности полетов из-за атак беспилотников и регулярные задержки с отправлением рейсов.

В Росавиации подтвердили, что AlMasria решила сократить количество своих рейсов в Россию по причине периодических сбоев в расписании. «Ситуация находится на контроле специалистов нашего ведомства. При этом агентство не ограничивало работу AlMasria Universal Airlines», — отметили в ведомстве. В Минтрансе заверили, что закрывать допуски египетской авиакомпании не планируется, так как из-за этого могут пострадать пассажиры — билеты уже распроданы до середины лета и пересадить людей на другие рейсы не представляется возможным.