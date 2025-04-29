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Последняя попытка: США представили окончательный план мира в Украине

14:07 1373

Администрация президента США Дональда Трампа разработала план по окончательному прекращению боевых действий в Украине, который предполагает признание Киевом потерь территорий, захваченных Россией с начала 2022 года, и признание оккупированного Крыма российским. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их информации, Трамп был сильно разочарован неудавшимися попытками заключения мирного соглашения. Поэтому Белый дом предпринимает все более настойчивые усилия для завершения войны.

Ранее британская Financial Times сообщила, что Киев и его европейские союзники опасаются, что Вашингтон уже на этой неделе может выйти из переговоров по мирному урегулированию войны между Россией и Украиной. Источники в США заявили изданию, что Вашингтон нервирует тот факт, что Москва не соглашается на уступки по ряду направлений, включая вопрос об ограничении численности ВСУ. По словам украинских чиновников, из-за этого в Киеве считают «вполне вероятным», что Трамп объявит о выходе из переговоров.

По данным газеты The Daily Telegraph, США предложили Украине план из семи пунктов. Он включает в себя немедленное прекращение огня, прямые переговоры между Украиной и РФ, отказ Киева от членства в НАТО, признание Соединенными Штатами российского суверенитета над Крымом и де-факто над освобожденными с 2022 года территориями. План также подразумевает передачу Запорожской АЭС под управление США, подписание Киевом и Вашингтоном соглашения по минеральным ресурсам, снятие всех американских санкций с России и начало сотрудничества Соединенных Штатов и РФ в области энергетики.

При этом в Украине не согласны с предложениями Трампа. На лондонских переговорах Украина передала США обновленный список предложений по завершению войны, который, по словам Зеленского, был направлен лично Трампу. Президент Украины подчеркнул, что любые договоренности не должны противоречить ценностям и Конституции страны. The Telegraph пишет, что Киев выдвинул пять ключевых требований. Главное из них — аннексированный Крым не может быть официально признан российской территорией. Украина стремится предотвратить любое международное признание суверенитета России над Крымом и другими оккупированными территориями.

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