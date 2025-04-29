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Совбез ООН срочно собирается

14:09 1226

Заседание Совбеза, посвященное российской агрессии против Украины и продолжающимся атакам на гражданское население, состоится 29 апреля по инициативе Франции.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в своем сообщении в соцсети X.

Сибига выразил благодарность своему французскому коллеге за организацию встречи и поддержку.

«Мы согласились с предложением США о полном прекращении огня 49 дней назад, но Россия — нет. Это четко показывает, кто действительно хочет мира», — заявил министр.

Он призвал участников заседания осудить эскалацию террора РФ против мирного населения и занять принципиальную позицию по вопросу усиления давления на Москву.

Ночью 29 апреля Россия вновь нанесла массированные удары по украинским регионам. В Днепропетровской области в результате атаки дронами погибла 12-летняя девочка, еще трое мирных жителей получили ранения. В Киевской области сбитые «шахеды» стали причиной пожара в трехэтажном здании — пострадала женщина.

Ранее, 25 апреля, в результате удара по Павлограду погибли трое человек, в том числе ребенок, десять — ранены. Пострадавшие получили ожоги, черепно-мозговые травмы и переломы.

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