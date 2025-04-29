Это нарушение: суд запретил Мальте выдавать «золотые паспорта»

В 2022 году Еврокомиссия подала в суд на Мальту из-за схемы, которая предоставляет иностранцам паспорт и, следовательно, право жить и работать в любой стране ЕС в обмен на инвестиции в размере около 1 млн евро.

Суд заявил, что, хотя государства-члены могут определять, как они предоставляют или отзывают гражданство, схема Мальты подрывает принцип взаимного доверия между государствами-членами. «Государство-член не может предоставлять свое гражданство — и, по сути, европейское гражданство — в обмен на заранее определенные платежи или инвестиции, поскольку это по сути равносильно превращению приобретения гражданства в простую коммерческую сделку», — говорится в решении суда.

Мальта неоднократно настаивала на том, что была права в своем толковании договоров ЕС. Власти Мальты заявили, что программа для граждан России и Беларуси была приостановлена после начала войны в Украине.

Два дня назад Financial Times сообщила, что схемой с «золотыми паспортами» Мальты воспользовались несколько россиян, которые находятся в санкционных списках ЕС и США из-за вторжения России в Украину. Среди них, по данным издания, российский бизнесмен Альберт Авдолян.

Ранее Болгария и Кипр отменили свои программы «золотых паспортов». Мальта же решила только ужесточить ее условия, указав, что получить гражданство можно будет только через один-три года в статусе резидента. В ЕС считают, что подобные схемы создают риски коррупции, отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Мальта одобрила программу выдачи «золотых паспортов» в конце 2013 года. Обладатель мальтийского гражданства может свободно передвигаться по территории Евросоюза. Чтобы получить гражданство островного государства, необходимо было внести от €600 тыс. до €700 тыс. в национальный инвестфонд, купить недвижимость на сумму от €700 тыс. (продать ее при этом можно только через пять лет) или арендовать жилье не менее чем на пять лет по ставке от €16 тыс. в год, а также сделать благотворительный взнос от €10 тыс. в неправительственную организацию. От соискателя гражданства не требуется проживать на территории Мальты: посетить ее потребуется для предоставления биометрических данных, подачи заявления и личной беседы.