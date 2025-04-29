Кыргызы заявили, что Россию могут отвлечь от войны

Обстановка в Центральной Азии может подвергаться дестабилизации, таким образом, Россию «пытаются отвлечь от проведения войны в Украине», заявил секретарь Совбеза Кыргызстана Марат Иманкулов во время круглого стола, посвященного важности сохранения исторической памяти о Великой Отечественной войне в условия современных информационных войн.

«Есть силы, которые могут устроить дестабилизационные мероприятия не только в Кыргызстане, но и по всей Центральной Азии в определенный момент. Сейчас проводится специальная военная операция в Украине, если надо будет России помешать, то они могут открыть здесь новый очаг, чтобы отвлечь силы оттуда. Это мы видим», - сказал Иманкулов.