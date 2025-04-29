Конкурент Starlink: Amazon вывел на орбиту первые спутники

Ракета Atlas V компании United Launch Alliance стартовала 28 апреля с мыса Канаверал во Флориде. Это первый из более чем 80 запусков, запланированных компанией в рамках создания «мегасозвездия» проекта Kuiper, которое предполагает участие более 3200 космических аппаратов.

Ресурс Space.com отмечает, что это большое число, но не рекордное — сеть Starlink компании SpaceX, которая уже предоставляет связь по всему миру, насчитывает более 7200 действующих космических аппаратов.

Каждый спутник компании Amazon будет располагаться на высоте около 450 километров — это немного ниже высоты, на которой работают спутники Starlink от SpaceX (550 километров), отмечает CNN.

Проект Kuiper называет своей миссией «расширение глобального широкополосного доступа с помощью группировки из более чем 3000 спутников на низкой околоземной орбите». Он нацелен на прямую конкуренцию с сетью Starlink Илона Маска, пишет CNN. Спутниковая связь должна дать возможность выхода в интернет в отдаленных регионах, где нет традиционного широкополосного доступа, основанного на подземных кабелях.

По данным Amazon, ожидается, что проект Kuiper начнет предоставлять интернет-покрытие клиентам в конце 2025 года.

Технически запуск рабочих спутников стал для Amazon вторым — в октябре 2023 года Atlas V вывела на орбиту два прототипа в рамках испытательной миссии. Однако они имели значительные отличия от спутников, выведенных на орбиту уже в рамках проекта Kuiper. Этот запуск также, в свою очередь, изначально был запланирован на 9 апреля, но попытке помешала плохая погода, а затем компании пришлось ждать свободного слота для запуска.