Сестра переговорщика Путина тайно посещала Украину

Сестра российского переговорщика Кирилла Дмитриева, Наталья Дмитриева, посетила Украину в феврале 2025 года по американскому паспорту. Об этом в соцсети Х написала американская журналистка Кэти Ливингстон со ссылкой на собственные источники.

По словам Ливингстон, факт визита Натальи в Украину подтвердили многочисленные источники.

Согласно пограничным записям, Дмитриева прибыла в Украину 8 февраля и выехала 12 февраля. Это произошло за несколько дней до запланированных переговоров между Россией и США, которые должны были состояться в Саудовской Аравии относительно потенциального урегулирования ситуации в Украине.

Один из источников сообщил, что Наталья выехала из Украины в США в начале 2022 года, после начала полномасштабного вторжения России, вместе со своей матерью. Однако цель ее поездки в Украину остается неизвестной.

«Старые записи показывают, что и Наталья, и ее мать, Тамара Шевченко, ранее имели украинские паспорта, в последние несколько лет они ездили в Украину по американским паспортам. Непонятно, откуда у Натальи и Тамары американские паспорта и живут ли они сейчас в США», - пишет Ливингстон.