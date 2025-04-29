Ливанская армия атакует позиции «Хезболлы»

Ливанская армия атаковала более 500 объектов «Хезболлы» в Ливане. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на источники в правительстве Ливана.

Отмечается, что атакованные цели располагались к югу и северу от реки Литани, а также в пригороде Бейрута.

Источники также добавили, что председатель механизма мониторинга соглашения о прекращении огня в Ливане генерал Джефферс 30 апреля посетит Бейрут и проведет встречи с президентом Ауном, премьером Саламом и спикером ливанского парламента Берри. В ходе встречи последние проинформируют Джефферса о прогрессе, достигнутом в рамках соглашения, а также «подадут жалобу на нарушения со стороны Израиля».