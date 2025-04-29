Парламент проголосовал за выход Венгрии из МУС

Парламент Венгрии проголосовал за ее выход из Международного уголовного суда (МУС).

Об этом сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Принимая это решение, мы отказываемся быть частью политизированного института, который утратил свою беспристрастность и авторитет», — написал Сийярто в соцсети X.

Правительство Венгрии 3 апреля внесло на рассмотрение парламента законопроект о выходе из МУС. Решение было принято после того, как международный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Венгрия считает, что МУС «дискредитировал не только себя, но и всю международную систему». В этом же месяце Нетаньяху посетил Венгрию, проигнорировав ордер МУС на арест. После принятия проекта закона Венгрия должна уведомить ООН о выходе из МУС. Согласно международному законодательству, решение вступит в силу через год.