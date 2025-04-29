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Китайская угроза для России

15:07 2144

Тарифная война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, может ударить по российской экономике не только через падение цен на нефть и сокращение бюджетной ренты. Если США и Китай не смогут быстро договориться, Китай может девальвировать юань, что сделает его товары более привлекательными, в том числе в России, и это ударит по российскому бизнесу, опасается советник председателя Центробанка Кирилл Тремасов.

«Если стороны зайдут слишком далеко в этом противостоянии, результатом может стать ослабление китайской валюты. Это, в свою очередь, увеличивает конкурентоспособность китайских товаров на других рынках, в том числе… нашей страны. У нас существенная доля импорта из Китая. И с этой стороны могут возникнуть риски и для российских производителей. Если произойдет массовый поток китайских товаров в российскую экономику», – описал он один из возможных сценариев.

На экспорт в Китай возможная девальвация юаня почти не повлияет, полагает Тремасов: «Экспорт в Китай у нас в основном сырьевой, и он мало чувствителен к курсу юаня». Другое дело импорт: влияние на него может быть существенным, что может создать определенные риски для российской экономики, предупредил Тремасов.

После начала войны, введения санкций и добровольного ухода многих глобальных компаний с российского рынка главным торговым партнером России стал Китай. В прошлом году на него пришлось более трети (34,1%) оборота российской внешней торговли, в том числе почти 40% импорта, отмечают эксперты Института Гайдара. Наибольший объем поставок китайских товаров приходится на машинотехническую и потребительскую продукцию – таким образом, «динамика китайских поставок определяется размером платежеспособного производственного и потребительского спроса в России», отмечают они. Спрос остается высоким и заметно опережает возможности предложения – отсюда и высокая инфляция при ключевой ставке 21%, отмечают экономисты.

Китайские бренды пришли на замену покинувшим российский рынок европейским, американским и японским, продолжают они. Но китайцы не прочь потеснить и российских производителей. С ними невозможно конкурировать, жаловался президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов, отмечая, что китайцы «выдавливают» его компанию в низкомаржинальный сегмент. Аналитики MMI называли ситуацию в автопроме «капитуляцией перед Китаем».

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